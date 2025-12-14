بمب بزرگ آبیها: حامد حدادی به استقلال پیوست
باشگاه استقلال تهران صبح امروز با انتشار یک پوستر رسمی، از پیوستن حامد حدادی، ستاره و اسطوره بسکتبال ایران، به تیم بسکتبال این باشگاه خبر داد.
به گزارش ایلنا، حامد حدادی سنتر باتجربه و پرافتخار بسکتبال ایران، به تیم بسکتبال باشگاه استقلال ملحق شد. استقلال با انتشار پوستری رسمی، از جذب این بازیکن سرشناس خبر داد تا حضور یکی از نمادهای بسکتبال آسیا در جمع آبیپوشان قطعی شود.
حدادی متولد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۴ است و با قد ۲ متر و ۱۸ سانتیمتر در پست سنتر بازی میکند. او بهعنوان نخستین بازیکن ایرانی تاریخ که موفق به حضور در لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا (NBA) شده، جایگاه ویژهای در تاریخ این رشته ورزشی دارد.
این بازیکن باسابقه طی سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ عنوان باارزشترین بازیکن بسکتبال آسیا (MVP) را به دست آورده و از چهرههای ماندگار بسکتبال قاره کهن به شمار میرود.
مسیر حرفهای و حضور در NBA
حدادی در دوران ریاست علی غضنفری بر فدراسیون بسکتبال ایران و در قالب برنامههای استعدادیابی، وارد دنیای حرفهای شد. او در ۱۸ سالگی با وجود آسیبدیدگی شدید از ناحیه دست راست، توانست مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد و به بالاترین سطح بسکتبال جهان برسد.
این سنتر ایرانی در ۲۸ اوت ۲۰۰۸ بهعنوان بازیکن آزاد با تیم ممفیس گریزلیز قرارداد امضا کرد و به نخستین لژیونر تاریخ بسکتبال ایران در NBA تبدیل شد. حدادی در ادامه به تورنتو رپتورز منتقل شد، اما به دلیل مشکلات صدور ویزا، قراردادش با این تیم فسخ شد و سپس راهی فینیکس سانز شد.
درخشش در میادین ملی و بینالمللی
حدادی در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۰۷ با ثبت ۳۷ امتیاز و ۱۵ ریباند مقابل لبنان، یکی از بهیادماندنیترین نمایشهای تاریخ بسکتبال ایران را رقم زد. او در المپیک ۲۰۰۸ پکن تنها بازیکن آسیایی بود که در مرحله مقدماتی آمار دابلدابل ثبت کرد و با میانگین ۱۶.۶ امتیاز و ۱۱.۲ ریباند در هر بازی، یکی از بهترین مدافعان این رقابتها شد.
همچنین در جام جهانی ۲۰۱۴، حدادی با میانگین ۱۱.۲ ریباند در هر بازی، دومین ریباندر برتر مرحله گروهی شد. فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) نیز او را در کنار یائو مینگ، اسطوره بسکتبال چین، بهعنوان یکی از دو سنتر برتر تاریخ بسکتبال آسیا معرفی کرده است.
کارنامهای پرافتخار
در کارنامه ورزشی حامد حدادی، افتخارات متعددی از جمله قهرمانیهای متعدد در جام ملتهای آسیا، کسب مدالهای نقره و برنز بازیهای آسیایی، عناوین بهترین ریباندر و بلاکشاتر المپیک ۲۰۰۸، و چندین عنوان MVP در رقابتهای آسیایی و بینالمللی دیده میشود.