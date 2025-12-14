استارت لیگ دسته دو والیبال زنان در ۶ گروه مقدماتی
دور رفت مرحله مقدماتی لیگ دسته دو والیبال زنان ایران آغاز شد و تیمهای شرکت کننده در ۶ گروه و شهر به مصاف یکدیگر رفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته دو کشور از روز جمعه ۲۱ آذرماه شروع شد و دیدارهای دور رفت مرحله مقدماتی تا ۲۹ آذرماه به مدت ۹ روز پیگیری می شود.
دیدارهای دور رفت در شهرهای کرج، سمنان، ساری، مشهد، یاسوج و اصفهان برگزار میشود.
نتایج روزهای اول و دوم دور رفت به قرار زیر است:
وزین سپهر البرز صفر – جولیتا استی ۳
شهدای اقتدار البرز صفر – ویرا البرز ۳
امیدالبرز ۳ – قهرمانی خرمدره زنجان صفر
البرز قزوین ۳ – برنا قزوین صفر
شهدای جویبار یک – التیما گیلان ۳
کاسپین محمود آباد یک – برتر سهند ۳
انرژی نوین ۳ – آلدوز صفر
خانه والیبال بابلسر ۳ – شهرداری اردبیل ۲
شکوه طرقبه خراسان رضوی صفر – سنگ آهن بافق ۳
خراسان رضوی صفر – بیژن یورد خراسان شمالی ۳
اهورا خراسان یک – سپیدارسیستان وبلوچستان ۳
پازش خراسان رضوی ۳ – ظفر صفر
پایش تجارت تهران یک – رکورد کویر گرمسار ۳
آبنوس یک – کمان قم ۳
صبای شهرری صفر – امیتیدا ۳
آلفا تهران یک – پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ۳
فرمانداری بیجار کردستان صفر – پرواز مرکزی ۳
اسپهان نوین اصفهان ۳ – ستارگان پیروز مرکزی صفر
زرین تام اصفهان ۳ – الماس ایلام صفر
اسپهان نوین اصفهان ۳ – پرواز مرکزی یک
زرین تام اصفهان ۳ – افرا زاگرس کرمانشاه صفر
فرمانداری بیجار کردستان یک – ستارگان پیروز مرکزی ۳
اوج ساحل قشم هرمزگان ۳ – شارونا اصفهان صفر
هزاره ارامش هرمزگان صفر – سایپا کوهستان کهگیلویه ۳
محبوب بندرعباس ۳ – سیما کهگیلویه صفر
ارتمیس کنگان بوشهر ۲ – امیداوز فارس ۳
پویش ایذره خوزستان یک – سیما کهگیلویه ۳
اوج ساحل قشم هرمزگان صفر – سایپا کوهستان کهگیلویه ۳
محبوب بندرعباس یک – امیداوز فارس ۳
هزاره ارامش هرمزگان صفر – ارتمیس کنگان بوشهر ۳
التیما گیلان ۳ – الدوز آذربایجان شرقی صفر
ذوالفقار نکا یک – شهرداری اردبیل ۳
شهدای جویبار صفر – خانه والیبال بابلسر ۳
کاسپین محمودآباد ۲ – انرژی نوین میاندرود ۳
شهر بهشت ۳ – مدرن بیژن یورد خراسان شمالی
شکوه طرقبه خراسان صفر – سپیدارسیستان و بلوچستان ۳
شاهین ماهان رضوی صفر – ظفرخراسان رضوی ۳
پازش خراسان رضوی ۳ – پدیده اهورا خراسان رضوی صفر
پیروزان احدی تهران ۳ – ویرا البرز صفر
وزین سپهر البرز ۳ – قهرمانی خرمدره زنجان صفر
شهدای اقتدار البرز صفر – برنا قزوین ۳
امید البرز ۲ – البرز قزوین ۳