استارت لیگ دسته دو والیبال زنان در ۶ گروه مقدماتی

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته دو کشور از روز جمعه ۲۱ آذرماه شروع شد و دیدارهای دور رفت مرحله مقدماتی تا ۲۹ آذرماه به مدت ۹ روز پیگیری می شود.

دیدارهای دور رفت در شهرهای کرج، سمنان، ساری، مشهد، یاسوج و اصفهان برگزار می‌شود.

نتایج روزهای اول و دوم دور رفت به قرار زیر است:

وزین سپهر البرز صفر – جولیتا استی ۳

شهدای اقتدار البرز صفر – ویرا البرز ۳

امیدالبرز ۳ – قهرمانی خرمدره زنجان صفر

البرز قزوین ۳ – برنا قزوین صفر

شهدای جویبار یک – التیما گیلان ۳

کاسپین محمود آباد یک – برتر سهند ۳

انرژی نوین ۳ – آلدوز صفر

خانه والیبال بابلسر ۳ – شهرداری اردبیل ۲

شکوه طرقبه خراسان رضوی صفر – سنگ آهن بافق ۳

خراسان رضوی صفر – بیژن یورد خراسان شمالی ۳

اهورا خراسان یک – سپیدارسیستان وبلوچستان ۳

پازش خراسان رضوی ۳ – ظفر صفر

پایش تجارت تهران یک – رکورد کویر گرمسار ۳

آبنوس یک – کمان قم ۳

صبای شهرری صفر – امیتیدا ۳

آلفا تهران یک – پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ۳

فرمانداری بیجار کردستان صفر – پرواز مرکزی ۳

اسپهان نوین اصفهان ۳ – ستارگان پیروز مرکزی صفر

زرین تام اصفهان ۳ – الماس ایلام صفر

اسپهان نوین اصفهان ۳ – پرواز مرکزی یک

زرین تام اصفهان ۳ – افرا زاگرس کرمانشاه صفر

فرمانداری بیجار کردستان یک – ستارگان پیروز مرکزی ۳

اوج ساحل قشم هرمزگان ۳ – شارونا اصفهان صفر

هزاره ارامش هرمزگان صفر – سایپا کوهستان کهگیلویه ۳

محبوب بندرعباس ۳ – سیما کهگیلویه صفر

ارتمیس کنگان بوشهر ۲ – امیداوز فارس ۳

پویش ایذره خوزستان یک – سیما کهگیلویه ۳

اوج ساحل قشم هرمزگان صفر – سایپا کوهستان کهگیلویه ۳

محبوب بندرعباس یک – امیداوز فارس ۳

هزاره ارامش هرمزگان صفر – ارتمیس کنگان بوشهر ۳

التیما گیلان ۳ – الدوز آذربایجان شرقی صفر

ذوالفقار نکا یک – شهرداری اردبیل ۳

شهدای جویبار صفر – خانه والیبال بابلسر ۳

کاسپین محمودآباد ۲ – انرژی نوین میاندرود ۳

شهر بهشت ۳ – مدرن بیژن یورد خراسان شمالی

شکوه طرقبه خراسان صفر – سپیدارسیستان و بلوچستان ۳

شاهین ماهان رضوی صفر – ظفرخراسان رضوی ۳

پازش خراسان رضوی ۳ – پدیده اهورا خراسان رضوی صفر

پیروزان احدی تهران ۳ – ویرا البرز صفر

وزین سپهر البرز ۳ – قهرمانی خرمدره زنجان صفر

شهدای اقتدار البرز صفر – برنا قزوین ۳

امید البرز ۲ – البرز قزوین ۳

