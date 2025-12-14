مس شهربابک روی ریل صعود
مس شهربابک که فصل را با نتایجی دور از انتظار آغاز کرده بود، حالا با تغییر روندی چشمگیر به یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر تبدیل شده و عملکرد این تیم در هفتههای اخیر، نگاهها را به سمت شاگردان قاسم شهبا معطوف کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم مس شهربابک در ابتدای فصل شرایط چندان مطلوبی نداشت و در شش هفته نخست رقابتها تنها یک پیروزی به دست آورد؛ نتایجی که جایگاه این تیم را در جدول متزلزل کرده بود. با این حال، از هفته هفتم و بهطور مشخص از پانزدهم مهرماه، شرایط به شکل محسوسی تغییر کرد و مس وارد مسیری تازه شد.
از آن مقطع تاکنون، شاگردان قاسم شهبا در مجموع ۱۱ دیدار در لیگ دسته اول و جام حذفی به میدان رفتهاند که حاصل آن، ۹ پیروزی بوده است. این روند مثبت، مس شهربابک را در جام حذفی به جمع ۱۶ تیم برتر رسانده و در لیگ نیز تا رتبه سوم جدول بالا کشیده؛ جایگاهی که این تیم را در جمع مدعیان صعود قرار داده است.
با وجود این نتایج، پرسش اصلی درباره توانایی مس برای حفظ این روند تا پایان فصل مطرح میشود. قاسم شهبا، سرمربی مس شهربابک، در واکنش به این موضوع تأکید میکند که هنوز مسیر طولانی در پیش است. او معتقد است نیمفصل دوم آغاز نشده و حتی دو دیدار از نیمفصل نخست باقی مانده و هر مسابقه شرایط خاص خود را دارد. به گفته شهبا، برنامه تیم او حرکت گامبهگام و تمرکز بر کسب سه امتیاز در هر بازی است.
سرمربی مس شهربابک همچنین به افزایش توجهها نسبت به این تیم اشاره کرده و آن را عاملی برای سنگینتر شدن مسئولیت کادر فنی و بازیکنان دانسته است. او میگوید اتفاقات اخیر باعث شده نگاه ویژهای در سطح فوتبال کشور و استان کرمان به مس شهربابک شکل بگیرد و همین موضوع، انگیزه مجموعه تیم را برای ارائه بهترین عملکرد افزایش داده است.
شهبا در عین حال، تحقق هدف صعود را مشروط به یک عامل کلیدی میداند. او تأکید کرده که حمایت مسئولان و هواداران نقش تعیینکنندهای در ادامه این مسیر دارد و در صورت فراهم شدن این پشتوانه، مس شهربابک میتواند تا پایان فصل در جمع مدعیان باقی بماند و برای صعود به لیگ برتر رقابت کند.