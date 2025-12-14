بحران زمین در پایتخت؛ لیگ برتر بدون آزادی روی لبه فرسایش
خروج ورزشگاه آزادی از چرخه میزبانی بهدلیل بازسازی، فوتبال تهران را با بحران جدی زمین چمن مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، با کنار رفتن ورزشگاه آزادی از چرخه مسابقات، سه ورزشگاه شهرقدس، تختی و شهید دستگردی بار اصلی میزبانی دیدارهای لیگ برتر در تهران را برعهده گرفتهاند. با این حال، شرایط این سه ورزشگاه یکسان نیست و همین مسئله، چالشهای متعددی را برای برنامهریزی مسابقات ایجاد کرده است.
در میان این گزینهها، ورزشگاه تختی عملاً به دلیل کیفیت نامطلوب زمین چمن، امکان میزبانی از دیدارهای لیگ برتر را ندارد. وضعیت چمن این ورزشگاه طی هفتههای گذشته بارها به تیتر اول رسانههای ورزشی تبدیل شد و با وجود وعدههای مکرر مسئولان برای ترمیم و بهسازی، این مشکل همچنان پابرجاست. حتی دریافت بودجه قابل توجه برای بازسازی چمن نیز نتوانست شرایط تختی را به حد استاندارد برساند.
در همین راستا، تغییرات مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان تهران رخ داد و علی جوادی جای خود را به حبیب ستودهنژاد داد؛ تغییری که امید میرود شوک مثبتی برای ساماندهی وضعیت ورزشگاه تختی باشد. با این حال، پیگیریها درباره آخرین وضعیت این ورزشگاه به نتیجه روشنی نرسیده و به نظر میرسد فعلاً برگزاری جلسات پیاپی، تنها خروجی ملموس مدیران این مجموعه بوده است. وزارت ورزش اعلام کرده هدف از این تغییرات، بازگرداندن تختی به چرخه میزبانی لیگ برتر است، اما زمان تحقق این وعده همچنان مشخص نیست.
در سوی دیگر، ورزشگاه شهید دستگردی از نظر کیفیت زمین چمن در شرایط مطلوبی قرار دارد و قابلیت میزبانی مسابقات لیگ برتر را دارد، اما محدودیتهای جغرافیایی و زیرساختی باعث شده این ورزشگاه گزینهای برای میزبانی دیدارهای پرهوادار استقلال و پرسپولیس نباشد. این ورزشگاه اخیراً میزبان دیدار پیکان و پرسپولیس بود؛ مسابقهای که به دلیل محرومیت هواداران پرسپولیس بدون تماشاگر برگزار شد.
یکی از مسئولان ورزشگاه دستگردی با تأکید بر وضعیت مناسب چمن این مجموعه، اعلام کرده این ورزشگاه بهصورت همزمان میزبان دو تیم سایپا و هوادار است و حتی در مقاطعی از سه تا چهار تیم نیز میزبانی کرده، آن هم بدون افت محسوس کیفیت زمین. به گفته او، دستگردی ورزشگاهی خودکفا و خودگردان است و برخلاف سایر ورزشگاههای پایتخت، از بودجه دولتی استفاده نمیکند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت دقیق نگهداری زمین چمن را دوچندان کرده است.
در حال حاضر، بیشترین فشار میزبانی مسابقات لیگ برتر بر دوش ورزشگاه شهرقدس قرار دارد. این ورزشگاه اگرچه از نظر کیفیت چمن در شرایط مطلوبی است، اما آمار بالای بازیهای برگزارشده زنگ خطر را برای آینده آن به صدا درآورده است. شهرقدس طی حدود ۹۰ روز، میزبان ۲۳ مسابقه رسمی بوده و علاوه بر آن، تمرینات تیمها نیز روی این زمین برگزار شده است.
با توجه به آغاز فصل زمستان و افزایش تعداد مسابقات، کارشناسان نسبت به افت کیفیت چمن ورزشگاه شهرقدس هشدار میدهند و معتقدند این زمین نیازمند «تنفس» است. حساسیتهای زیادی برای حفظ کیفیت این ورزشگاه وجود دارد، اما در شرایط فعلی و با کمبود گزینههای جایگزین، فشار مسابقات همچنان ادامه دارد.
مجموع این شرایط نشان میدهد فوتبال تهران در غیاب ورزشگاه آزادی با بحرانی ساختاری در حوزه زمین و زیرساخت مواجه است؛ بحرانی که اگر راهکاری فوری برای آن اندیشیده نشود، میتواند مستقیماً کیفیت مسابقات لیگ برتر و سلامت بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد.