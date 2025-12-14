به گزارش ایلنا، با توجه به شرایط آنتونیو آدان در بازی اخیر استقلال، احتمال بازگشت حبیب فرعباسی به ترکیب اصلی و قرار گرفتن دوباره او در چهارچوب دروازه آبی‌پوشان بیش از گذشته مطرح شده است. استقلال در فصل جاری هرگز نتوانسته به یک دروازه‌بان شماره یک مطمئن و بی‌چون‌وچرا دست پیدا کند و همین مسأله باعث شده ریکاردو ساپینتو همواره در انتخاب گلر اصلی تیمش با تردیدهای جدی روبه‌رو باشد. نوسان عملکرد در این پست، به یکی از چالش‌های مهم استقلال تبدیل شده و تأثیر مستقیمی روی نتایج تیم داشته است.

مصدومیت فرعباسی در مقطعی از فصل، فرصتی طلایی در اختیار آدان قرار داد تا بار دیگر خود را به‌عنوان گزینه‌ای قابل اعتماد معرفی و جایگاهش را تثبیت کند. با این حال، عملکرد این دروازه‌بان به‌ویژه در صحنه‌هایی که گل‌های از راه دور دریافت کرد، نه‌تنها تردیدها را از بین نبرد بلکه نگرانی‌ها را افزایش داد. این موضوع باعث شد تزلزل در پست دروازه‌بانی استقلال بیش از گذشته به چشم بیاید و کادر فنی نتواند با خیال راحت روی یک گزینه ثابت حساب کند.

در چنین شرایطی، بازگشت فرعباسی به دروازه می‌تواند تلاشی از سوی ساپینتو برای ایجاد رقابت جدید در این پست حساس باشد. البته این تصمیم نیز بدون ریسک نخواهد بود، چرا که فرعباسی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، نیاز به بازگشت کامل به شرایط مسابقه دارد و مشخص نیست بتواند بلافاصله انتظارات کادر فنی را برآورده کند. با این حال، شنیده می‌شود سرمربی استقلال نسبت به وضعیت دروازه‌بانی تیم به‌شدت نگران است و در همین راستا به فرعباسی چراغ سبز نشان داده و احتمال دارد در دیدار مقابل خیبر از او استفاده کند.

البته این احتمال نیز وجود دارد که ساپینتو در نهایت بار دیگر به آدان اعتماد کند و او را در ترکیب اصلی قرار دهد. مطرح شدن نام فرعباسی بیش از هر چیز، ناشی از فراز و نشیب‌های آدان در هفته‌های اخیر است و نه یک تصمیم قطعی. به‌طور کلی، استقلال در این فصل دروازه‌بانی نداشته که بتوان ادعا کرد در ۹۰ درصد بازی‌ها حضورش تضمین‌شده و بدون چون‌وچراست. همین مسأله نشان می‌دهد آبی‌پوشان همچنان باید به فکر تقویت این پست باشند. بدون تردید، استقلال برای رسیدن به ثبات و موفقیت پایدار، نیازمند یک دروازه‌بان کاریزماتیک و مطمئن است؛ گلری که بتواند با عملکرد باثبات خود خیال کادر فنی و هواداران را آسوده کند.

