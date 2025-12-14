احتمال تغییر پست روزبه چشمی با تصمیم ساپینتو

به گزارش ایلنا، با مصدومیتی که اخیراً برای سامان فلاح به وجود آمده، احتمال ایجاد تغییر در ترکیب خط دفاعی استقلال اجتناب‌ناپذیر شده و یکی از گزینه‌های جدی برای پر کردن این خلأ، بازگشت روزبه چشمی به پست مدافع میانی است. چشمی که در سال‌های گذشته بارها در این پست برای استقلال به میدان رفته و عملکرد قابل قبولی نیز داشته، حالا ممکن است بار دیگر به قلب خط دفاع آبی‌ها بازگردد. این در حالی است که ریکاردو ساپینتو در بازی‌های اخیر گاهی از عارف غلامی نیز در ترکیب اصلی استفاده کرده، اما شرایط فعلی می‌تواند زمینه‌ساز یک تصمیم متفاوت از سوی سرمربی استقلال باشد.

به نظر می‌رسد ساپینتو این فرصت را دارد با قرار دادن چشمی در ترکیب اصلی، هم خط دفاع تیمش را ترمیم کند و هم به این بازیکن باتجربه فرصت تازه‌ای برای احیای جایگاهش بدهد. چشمی هفته‌هاست که از ترکیب اصلی دور مانده و مدت‌هاست فرصت بازی به او نرسیده است. اگر در این مسابقه نیز نام او در ترکیب قرار نگیرد، می‌توان گفت فاصله‌اش با تفکرات سرمربی استقلال به شکل جدی‌تری افزایش خواهد یافت چرا که بعید به نظر می‌رسد در آینده نزدیک فرصت ایده‌آل دیگری برای بازگشت او فراهم شود.

در خط میانی استقلال، رزاقی‌نیا و اندونگ به مهره‌هایی ثابت و تغییرناپذیر تبدیل شده‌اند و همین موضوع شانس بازی چشمی در این پست را به حداقل رسانده است. در واقع، تنها در شرایط اضطراری ممکن است بار دیگر از او در میانه میدان استفاده شود. به همین دلیل، انتقال چشمی به پست مدافع میانی می‌تواند آخرین شانس او برای بازگشت به ترکیب اصلی استقلال باشد.

روزبه در دو ماه گذشته با مصدومیتی مواجه شد که او را برای مدتی از شرایط مسابقه دور کرد، اما پس از پشت‌سر گذاشتن این آسیب‌دیدگی نیز نتوانسته جایگاه قبلی خود را در ترکیب استقلال به دست آورد. در هفته‌های اخیر، او اغلب به‌عنوان بازیکن نیمکت‌نشین در کنار تیم حضور داشته و فرصت چندانی برای نمایش توانایی‌هایش پیدا نکرده است. حالا مصدومیت سامان فلاح می‌تواند یک فرصت طلایی برای چشمی باشد؛ فرصتی که البته تنها در صورتی به واقعیت تبدیل می‌شود که ساپینتو تصمیم بگیرد به جای تمرکز بر گزینه‌هایی چون عارف غلامی یا آرمین سهرابیان، روی تجربه و توانایی‌های روزبه چشمی حساب کند.

انتهای پیام/