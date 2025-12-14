زنگ خطر در خط حمله استقلال

به گزارش ایلنا، عملکرد استقلال در فاز هجومی طی هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی و هواداران این تیم تبدیل شده است. آبی‌پوشان در پنج بازی گذشته خود تنها موفق به زدن پنج گل شده‌اند؛ آماری که میانگین یک گل در هر مسابقه را نشان می‌دهد و برای تیمی با اهداف قهرمانی، چندان رضایت‌بخش نیست. این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم از این پنج گل، دو گل مقابل پادیاب، تیمی از دسته دوم فوتبال ایران، به ثمر رسیده و استقلال در دیدار حساس دربی نیز نتوانست دروازه رقیب سنتی خود را باز کند. به‌طور کلی، روند گلزنی استقلال در پنج بازی اخیر مطلوب نبوده و همین موضوع باعث شده زنگ خطر در خط حمله این تیم به صدا درآید.

این افت محسوس در گلزنی، نگرانی جدی ریکاردو ساپینتو را به همراه داشته است. سرمربی استقلال که همواره بر فوتبال هجومی و فشار بالا تأکید داشته، به‌خوبی می‌داند ادامه این روند می‌تواند استقلال را در ادامه فصل با مشکلات بزرگی مواجه کند. به همین دلیل، ساپینتو در نظر دارد با طراحی تمرینات ویژه و هدفمند برای مهاجمان، شرایط را تغییر و قدرت تهاجمی تیمش را افزایش دهد. او همچنین قصد دارد به‌صورت کلی‌تر، روی بهبود تاکتیک‌های گلزنی استقلال کار کند تا این تیم بتواند موقعیت‌های بیشتری خلق کرده و از فرصت‌های به‌دست‌آمده بهتر استفاده کند.

بدون شک، اگر استقلال نتواند مشکل گلزنی خود را در کوتاه‌مدت برطرف کند، در بازی‌های آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. لیگ جاری رقابتی فشرده دارد و تیم‌هایی که در استفاده از موقعیت‌ها ناکام باشند، خیلی زود از کورس مدعیان عقب می‌افتند. استقلال نیز از این قاعده مستثنی نیست و هرگونه لغزش در فاز هجومی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای این تیم به همراه داشته باشد.

در فصل جاری، بخش عمده بار گلزنی استقلال بر دوش بازیکنانی همچون آسانی، الحدادی و کوشکی بوده است. این در حالی است که مهاجمان تخصصی تیم، از جمله نازون و جنپو، هنوز موفق به گلزنی نشده‌اند؛ آماری که برای خط حمله استقلال اصلاً قابل قبول نیست. حتی عملکرد سعید سحرخیزان که تا حدی قابل دفاع به نظر می‌رسد، فاصله زیادی با یک کارنامه عالی دارد و نمی‌تواند نگرانی‌های موجود را برطرف کند. این عدم توازن در گلزنی نشان می‌دهد استقلال بیش از حد به چند بازیکن خاص وابسته شده و در صورت مهار آنها توسط رقبا، عملاً در فاز هجومی دچار مشکل می‌شود.

زنگ خطر به‌طور جدی در خط آتش استقلال به صدا درآمده است. اگر آبی‌پوشان در دیدار پیش‌رو مقابل خیبر نیز در فاز گلزنی ناموفق عمل کنند، این احتمال وجود دارد که در پایان نیم‌فصل، فاصله امتیازی قابل توجهی با صدرنشین جدول پیدا کنند. چنین اتفاقی می‌تواند فشار مضاعفی روی کادر فنی و بازیکنان وارد کند و شرایط تیم را پیچیده‌تر از آنچه هست، سازد.

با این حال، هنوز همه چیز برای استقلال از دست نرفته است. این تیم پس از پایان نیم‌فصل، فرصت رویارویی با سپاهان را خواهد داشت؛ دیداری معوقه که قرار است در اصفهان برگزار شود و می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت نیم‌فصل استقلال ایفا کند. اگر آبی‌ها بتوانند در دو بازی باقی‌مانده تا پایان نیم‌فصل به پیروزی برسند و سپس مقابل سپاهان نیز نتیجه مطلوبی کسب کنند، نه‌تنها به‌طور کامل احیا خواهند شد، بلکه حتی شانس قهرمانی نیم‌فصل را نیز خواهند داشت. اما تحقق این سناریوی ایده‌آل، تنها با بهبود چشمگیر عملکرد گلزنی استقلال ممکن خواهد بود.

نگرانی ساپینتو بی‌دلیل نیست و به‌طور مستقیم از احتمال تداوم این روند نگران‌کننده نشأت می‌گیرد. سرمربی استقلال به‌خوبی می‌داند که بدون یک خط حمله زهردار، دستیابی به اهداف بزرگ در لیگ امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، او در تلاش است با تدابیر ویژه، تغییراتی اساسی در رویه مهاجمان تیمش ایجاد کند و آنها را از نظر ذهنی و فنی به شرایط ایده‌آل برساند. مأموریت مهمی که ساپینتو برای خود ترسیم کرده، چیزی نیست جز روشن کردن دوباره موتور گلزنی استقلال؛ همان موتوری که در فصل‌های موفق گذشته، نقش کلیدی در نتایج درخشان آبی‌پوشان ایفا کرده بود.

