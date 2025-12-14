خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از فوتبال هجومی تا بردهای حداقلی؛ اوسمار چرا تغییر کرد؟

از فوتبال هجومی تا بردهای حداقلی؛ اوسمار چرا تغییر کرد؟
کد خبر : 1727181
لینک کوتاه کپی شد.

بازگشت اوسمار ویرا به نیمکت پرسپولیس در اوایل آبان‌ماه، یکی از اتفاقات غیرمنتظره لیگ جاری بود، بازگشتی که این‌بار با رویکردی متفاوت همراه شده و پرسپولیسِ بحران‌زده پس از دوره وحید هاشمیان را به سمت ثبات و نتیجه‌گرایی سوق داده است.

به گزارش ایلنا، بازگشت اوسمار ویرا به نیمکت پرسپولیس در اوایل آبان ماه یکی از رویدادهای غیرمنتظره و قابل توجه لیگ جاری بود. ویرا که دو فصل پیش با هدایت جسورانه و فوتبال تهاجمی، پرسپولیس را به مقام قهرمانی رسانده و دل هواداران را تسخیر کرده بود، پس از تجربه‌ای کوتاه در لیگ تایلند، بار دیگر به تهران بازگشت تا پرسپولیسِ بحران‌زده پس از دوران هاشمیان را از وضعیت نامطمئن خارج سازد.

 دوره نخست حضور ویرا در پرسپولیس، با رویکردی تهاجمی و بی‌محابا همراه بود و حتی در شرایطی که بسیاری از هواداران به انتخاب او به عنوان جانشین یحیی گل‌محمدی معترض بودند، مرد برزیلی توانست تیمی با مالکیت توپ بالا، حملات پیوسته و بهره‌گیری مؤثر از وینگرها و مدافعان کناری ایجاد کرده و فلسفه تاریخی باشگاه را احیا و اعتبار خود را اثبات کند. اما دوره دوم مربیگری ویرا در پرسپولیس که از هفته نهم آغاز شد، با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو است. تیم پس از عملکرد پرفراز و نشیب زیر نظر وحید هاشمیان، نیاز مبرمی به ثبات داشت و رقابت تنگاتنگ در صدر جدول، با فاصله امتیازات اندک، ویرا را به سمت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه‌تر سوق داد.

 نخستین دیدار ویرا در بازگشت، پیروزی قاطع مقابل استقلال خوزستان بود که با نمایشی جذاب و بازگشت به هویت هجومی همراه شد. هواداران هم از دیدن پرسپولیسِ پرریتم و خلاق لذت بردند اما با پیشرفت فصل و بویژه پس از تساوی در دربی پایتخت و پیروزی‌های سخت مقابل شمس‌آذر قزوین و پیکان، انتقادهایی مبنی بر محتاط‌تر شدن تیم مطرح شد. پرسپولیس در این دیدارها، هرچند امتیازات کامل را کسب کرد، اما با حداقل گل و تمرکز بیشتر بر حفظ نتیجه، بازی کرد.

 این تغییر رویه تا حدی ناشی از تجربه ویرا در فوتبال تایلند و افزایش سن اوست که به عملگرایی بیشتر وی منجر شده است. اما بخش مهمی از آن، تطبیق با فرهنگ فوتبال ایران است؛ فرهنگی که در آن نتیجه‌گرایی و مدیریت فشارهای روانی، کلید اصلی موفقیت به شمار می‌رود.  اوسمار ویرا حتی در مصاحبه‌هایش زیرکانه‌تر و محتاطانه‌تر سخن می‌گوید و از ارائه پاسخ‌های صریح درباره مسائل مهمی مثل اضافه شدن دستیار جدید، لیست ورودی و خروجی و... اجتناب می‌کند و پاسخ‌های مستقیم و روشنگرانه کمتری می‌دهد که این خود نشانه‌ای از ایرانیزه شدن او در مواجهه با رسانه‌ها و انتظارات است.

 با این وجود، آمار و ارقام ویرا در دور دوم حضورش در پرسپولیس، امیدوارکننده است. کسب سه پیروزی و یک تساوی در چهار مسابقه، موجب صعود موقت این تیم به صدر جدول شده است. پرسپولیس تحت هدایت اوسمار ویرا، به تیمی منسجم‌تر و جدی‌تر تبدیل شده است و بازیکنان نیز از نظم و انضباط تزریق‌شده بهره می‌برند. هفته‌های پایانی نیم‌فصل، آزمونی جدی برای ارزیابی میزان موفقیت این تحولات خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری