آینده مبهم فابیو سیلوا در دورتموند؛ احتمال جدایی زودهنگام مهاجم پرتغالی
فابیو سیلوا که تابستان گذشته با امیدهای فراوان و انتقالی پرهزینه به بوروسیا دورتموند پیوست، حالا با کمبود زمان بازی و نگرانی نسبت به آینده ملیاش روبهرو شده و گزارشها از احتمال جدایی او در پنجره نقلوانتقالات زمستانی حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، او با امیدهایی بزرگ و قیمتی گزاف به دورتموند آمد، اما اکنون به نظر میرسد فصل حضور فابیو سیلوا در بوروسیا دورتموند ممکن است زودتر از آنچه تصور میشد به پایان برسد. گزارشهای فراوان از تمایل این مهاجم ۲۳ساله پرتغالی برای ترک باشگاه در پنجره نقلوانتقالات زمستانی حکایت دارد، تصمیمی که ریشه در کمبود شدید زمان بازی و نگرانی از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ دارد.
سیلوا که تابستان گذشته با مبلغ ۲۲.۵ میلیون یورو از وولورهمپتون به دورتموند پیوست، تاکنون تنها در ۱۴بازی رسمی برای بوروسیا به میدان رفته و بهطور متوسط تنها ۲۱دقیقه در هر بازی فرصت حضور داشته است. این آمار برای بازیکنی با چنین قیمتی و بویژه برای مهاجمی که در نوامبر ۲۰۲۴ اولین بازی ملی خود را انجام داد و چشم به همراهی تیم ملی پرتغال در جام جهانی دارد، ناامیدکننده است.
دلایل زیادی برای این فرصت کم بازی وجود دارد. از سویی، سیلوا با آسیبدیدگی به دورتموند آمد و از همان ابتدا با تأخیر در آمادهسازی مواجه شد. از سوی دیگر، حضور سرهو گیراسی، مهاجم اصلی و پرمدعای تیم که فصل گذشته بازیکن کلیدی تیم بود، رقابت را برای او بسیار سخت کرده است. نیکو کوواچ، سرمربی دورتموند، نیز به صراحت اعلام کرده که بازیکنان قدیمی بهدلیل عملکرد درخشان سال گذشته اولویت دارند.
با این حال، آنچه این پرونده را پیچیدهتر میکند، عملکرد نسبتاً مثبت سیلوا در دقایق محدود حضورش است. او با چهار پاس گل، انرژی بالا، حرکتهای هوشمندانه به عمق و تکنیک فنی خوب، گزینهای متفاوت از گیراسی ارائه داده است. نیمکتنشینی مداوم او در شرایطی که گیراسی در ۱۰بازی اخیر بوندسلیگا تنها یک گل زده، سؤالبرانگیز است.
جولیان برانت، ستاره تیم، با اشاره غیرمستقیم به اوضاع روحی سیلوا گفته: «او نباید خود را در این آشوب منفی نگه دارد... باید درک کند که فوتبال بهسرعت میتواند به سمتی برود که آدم ناامید شود، اما در عرض یکیدو روز میتوانی دوباره لبخند بزنی.»
حالا پرسش اصلی این است؛ آیا مدیریت دورتموند به درخواست احتمالی خروج سیلوا پاسخ مثبت خواهد داد؟ سباستین کیل، مدیر ورزشی باشگاه، تأکید کرده قصدی برای فروش بازیکنان در زمستان ندارد.
دورتموند که در پستهای دیگر مثل هافبک تهاجمی و وینگر سرعتی کمبود داشت، سرمایهگذاری کلانی روی یک مهاجم انجام داد که از ابتدا در سایه قرار گرفت. ماههای پیشرو، هم برای آینده فابیو سیلوا و هم برای تصمیمگیری مدیران بوروسیا دورتموند، سرنوشتساز خواهد بود.