غلامرضا فرخی، پدیده سال کشتی فرنگی جهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، فرخی که در رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 در کرواسی خوش درخشید و مدال طلای این مسابقات را بر گردن آویخت، در نخستین حضور جدی خود در سطح بزرگسالان نمایش خیره‌کننده‌ای ارائه داد و نگاه کارشناسان دنیای کشتی را به خود جلب کرد.

فرخی در 4 مسابقه قهرمانی جهان کرواسی، زیر 23 سال جهان، رنکینگ زاگرب و بازی های کشورهای اسلامی در اوزان 82 و 87 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. و در کل این مسابقات 17 پیروزی بدست آورد بدون اینکه کشتی را واگذار کند.

این فرنگی‌کار ایرانی با عملکردی مقتدرانه و کسب پیروزی‌های متوالی، به یکی از چهره‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی سال تبدیل شد؛ تا جایی که اتحادیه جهانی کشتی او را شایسته دریافت عنوان پدیده سال کشتی فرنگی جهان بداند.

در سالی که معمولاً وزن ۸۲ کیلوگرم در اختیار کشتی‌گیران باتجربه است، فرخی با قدرت‌نمایی کم‌نظیرش نشان داد نسل جدید کشتی ایران آماده درخشش در میادین جهانی است.

انتهای پیام/