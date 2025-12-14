شرایط خرید بلیت دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی 2026

به گزارش ایلنا، یکی از نکات ویژه این دوره از رقابت‌های جام جهانی بی‌شک افزایش کم‌سابقه قیمت بلیت این رقابت‌ها بوده است. در هر دوره جام جهانی، بخشی از بلیت‌ها با سیستم لاتاری یا قرعه‌کشی از سوی فدراسیون‌ها یا نهاد اصلی برگزارکننده جام یعنی فیفا به فروش می‌روند و از روز پنجشنبه در سایت فیفا، لاتاری برای خرید بلیت بازی‌های جام جهانی به طور مستقیم از فیفا آغاز شده است.

پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی، فیفا بار دیگر قیمت بلیت‌های برنامه‌ریزی شده برای فروش در لاتاری را افزایش داد و قیمت بلیت بازی فینال حتی به ۸۶۸۰ دلار نیز رسیده است. فیفا بر اساس میزان تقاضای پیش‌بینی شده برای هر بازی در مرحله گروهی و حذفی، سه قیمت مختلف را برای هر بازی تعیین کرده و از این طریق، می‌توان فهمید که هواداران ایرانی در صورت علاقه به تماشای بازی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باید تا چه اندازه صرفاً برای خرید بلیت بازی‌ها هزینه کنند. هواداران متقاضی فرصت دارند تا روز ۲۳ دی، در سایت فیفا برای بلیت‌فروشی ثبت نام کنند. البته که تاکنون و در دو لاتاری قبلی، دو میلیون بلیت پیش از مشخص شدن برنامه‌ بازی‌ها به فروش رفته است.

قیمت بلیت‌های هر بازی ایران

بنا بر اعلام فیفا، در بازی نخست مقابل نیوزیلند قیمت بلیت‌های گران ۴۵۰ دلار، بلیت‌های سطح متوسط ۳۸۰ دلار و بلیت‌های ارزان ۱۴۰ دلار خواهد بود. همچنین در دو بازی با بلژیک و مصر، گران‌ترین بلیت ۵۰۰ دلار، بلیت با قیمت متوسط ۴۰۰ دلار و بلیت با قیمت ارزان ۱۸۰ دلار است. بنابراین اگر یک هوادار ایرانی بخواهد با دلار امروز برای خرید بلیت بازی‌های تیم ملی هزینه کند، در گران‌ترین حالت ۶۴ میلیون تومان و در ارزان‌ترین حالت، باید حدود ۱۸ میلیون تومان هزینه کند. باید این نکته را در نظر داشت که این قیمت، صرفاً مبتنی بر قیمت لاتاری فیفا و بدون توجه به هزینه سفر است و قطعاً قیمت خرید بلیت از طریق شرکای فیفا، تورها و بازار آزاد، بسیار بیشتر از این خواهد بود. همچنین در مرحله لاتاری، دریافت بلیت تضمین‌شده نیست و افراد منتخب در ماه فوریه از نتیجه مطلع خواهند شد.

بلیت، ویزا نخواهد بود

دریافت بلیت بازی‌های جام جهانی، به معنای گرفتن ویزای سه کشور میزبان به ویژه امریکا نیست. موضوعی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا نیز آن را تأیید کرده است. هوادارانی که قصد سفر به ایالات متحده را دارند، بسته به تابعیت خود باید برای دریافت «برنامه معافیت از ویزا» موسوم به ESTA یا «ویزای بازدیدکننده» (B1/B2) اقدام کنند؛ به‌طور معمول شهروندان کشورهای اروپایی مشمول دریافت ESTA هستند.

برای ورود به کانادا، بیشتر مسافران نیازمند دریافت ویزا یا «مجوز سفر الکترونیکی» (eTA) خواهند بود. در مقابل، مکزیک به شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه ورود بدون نیاز به ویزا را می‌دهد. با این حال محدودیت‌های مسافرتی ترامپ برای شهروندان کشورهایی چون ایران و هائیتی، باعث شده تا شانس سفر هواداران به امریکا از ایران، کاهش پیدا کند و بنابراین، به احتمال قوی اکثریت هواداران ایرانی حاضر در جام جهانی، از ایرانیان مقیم در خارج از کشور باشند و فدراسیون فوتبال، کار دشواری برای تخصیص بلیت به ایرانی‌های داخل کشور دارد.

