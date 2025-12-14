آخرین وضعیت امیر قلعه نویی برای حضور روی نیمکت تیم ملی
وضعیت نیمکت تیم ملی در آستانه جام جهانی با حواشی و شایعات زیادی همراه شده است.
به گزارش ایلنا، صعود به جام جهانی، حضور در بازیهای تدارکاتی، شرکت در کافا، شرکت در تورنمنت العین و حتی سفر به واشنگتن برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی با وجود تمام محدودیتها هم باعث نشد تا شایعات تغییر در رأس کادر فنی تیم ملی، جایی در فضای مجازی نداشته باشد.
از بدو حضور امیر قلعهنویی در تیم ملی و بویژه پس از شکست ایران مقابل قطر در نیمهنهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳، برخی رسانهها سعی در مطرح کردن این خبر داشتند که امیر قلعهنویی، پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود در تیم ملی فوتبال ایران کنار خواهد رفت. با این حال فدراسیون فوتبال ایران و مجموعه حاکم بر ورزش کشور از زمان صعود تیم ملی به جام جهانی، همواره از حضور در جام ۲۳ با سرمربی ایرانی حمایت کردهاند و در محافل رسمی، خبری از تغییر در رأس کادر فنی تیم ملی ایران نبوده است.
حتی تا پیش از قرعهکشی جام جهانی، شایعاتی در خصوص این شنیده میشد که در صورت رویارویی ایران با یک قرعه دشوار، مسئولان فدراسیون فوتبال تمام سناریوهای احتمالی را در نظر خواهند گرفت اما حالا و با حضور قلعهنویی در مراسم قرعهکشی، جایگاه او در رأس کادر فنی تیم ملی ایران مستحکمتر از همیشه به نظر میرسد. در همین حال، مهدی محمدنبی نایبرئیس اول فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی گفت: «ما هیچگونه تغییراتی نداریم و خواهش میکنم دوستان این بحثها را خاتمه بدهند. یک دستیار ایتالیایی به کادرفنی تیم ملی اضافه شده است و دیگر بحث تغییرات نداریم.»
نبی همچنین درباره بحث انتخاب کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در امریکا برای جام جهانی 2026، اظهار داشت: «فیفا از ما خواسته بود پنج کمپ تمرینی به ترتیب اولویتها تا 9 ژانویه معرفی کنیم که ما این کار را انجام دادهایم. فیفا تا 15 ژانویه محل کمپ تمرینی تیم ملی را معرفی میکند. کمپی که در اولویت اول ما قرار دارد یک ساعت و 15 دقیقه با محل اولین بازی تیم ملی فاصله دارد.»
بنابراین با توجه به این صحبتها، باید حضور امیر قلعهنویی در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان سومین سرمربی ایرانی تاریخ تیم ملی فوتبال در جام جهانی را قطعی دانست. پیش از این حشمت مهاجرانی در جام جهانی ۱۹۷۸ و با صعود به جام جهانی ۱۶ تیمی در آرژانتین، اولین سرمربی ایرانی حاضر در جام جهانی بود و پس از آن، جلال طالبی در جام جهانی ۹۸ پس از برکناری تومیسلاو ایویچ، در روز اولین پیروزی ایران در تاریخ جام جهانی مقابل امریکا، روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان قرار داشت و قلعهنویی، سومین مربی ایرانی تیم ملی در جام جهانی خواهد بود.