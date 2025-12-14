خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی دشوار آرسنال در لحظات پایانی

پیروزی دشوار آرسنال در لحظات پایانی
کد خبر : 1727125
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال آرسنال در بازی خانگی با ولورهمپتون به بردی کاملا دراماتیک رسید.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب گذشته (شنبه) هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس؛ تیم فوتبال آرسنال از ساعت 23:30 در ورزشگاه خانگی خود، امارات میزبان ولورهمپتون بود و در حالی که با یک گل به خودی آماده پیروزی بود اما با گل دقیقه 90 حریف غافلگیر شد؛ هر چند این غافلگیری با گل برتری در وقت‌های تلف شده به برد دراماتیک 2 بر یک انجامید.

در این بازی ابتدا این توپچی‌ها بودند که با گل به خودی سم جانستون در دقیقه 70 پیش افتادند اما ولورهمپتونی‌ها در دقیقه 90 گل مساوی را زدند تا امیدوار به کسب یک امتیاز باشند؛ اگرچه گل دقیقه 4+90 گابریل ژسوس بار دیگر کار را به کام شاگردان میکل آرتتا چرخاند.

در دیگر بازی برگزار شده؛ فولام در خانه برنلی به برتری 3 بر 2 رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری