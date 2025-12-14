پیروزی دشوار آرسنال در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب گذشته (شنبه) هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس؛ تیم فوتبال آرسنال از ساعت 23:30 در ورزشگاه خانگی خود، امارات میزبان ولورهمپتون بود و در حالی که با یک گل به خودی آماده پیروزی بود اما با گل دقیقه 90 حریف غافلگیر شد؛ هر چند این غافلگیری با گل برتری در وقت‌های تلف شده به برد دراماتیک 2 بر یک انجامید.

در این بازی ابتدا این توپچی‌ها بودند که با گل به خودی سم جانستون در دقیقه 70 پیش افتادند اما ولورهمپتونی‌ها در دقیقه 90 گل مساوی را زدند تا امیدوار به کسب یک امتیاز باشند؛ اگرچه گل دقیقه 4+90 گابریل ژسوس بار دیگر کار را به کام شاگردان میکل آرتتا چرخاند.

در دیگر بازی برگزار شده؛ فولام در خانه برنلی به برتری 3 بر 2 رسید.

