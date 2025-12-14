برنامه جنجالی استقلال برای خرید 120 میلیاردی: عارف به زاهدان تبعید میشود!
عارف آقاسی که با سر و صدای زیادی به استقلال آمده، اکنون به دردسری بزرگ برای آبیها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، عارف آقاسی، مدافع استقلال که تابستان امسال با عنوان یکی از بمبهای نقلوانتقالاتی به جمع آبیپوشان اضافه شد، دوباره در مرکز توجهات قرار گرفته و با حضور خود در باشگاه استقلال در کانون توجه قرار گرفته است. دیروز آقاسی برای گرفتن رضایتنامه جهت جدایی در نقلوانتقالات نیمفصل به باشگاه مراجعه کرد، اما با مخالفت شدید مسئولان استقلال مواجه شد. این اقدام او، در حالی که بار دیگر بر جداییاش تأکید داشت، نشاندهنده رفتار پرحاشیهای است که سابقه آن را پیشتر نیز در دوران حضورش در تیمهای دیگر دیده بودیم.
باشگاه استقلال، که از رفتار آقاسی بشدت ناراضی است، اکنون دست بالاتر را در این پرونده دارد. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، نیز در مصاحبهای بهصورت رسمی از امتناع این بازیکن برای حضور در ترکیب تیم گلایه و تأکید کرد بازیکنی که از همکاری با تیم سر باز میزند، نمیتواند جایگاه ثابتی در ترکیب داشته باشد. این موضع سرمربی نشان میدهد که باشگاه به وضوح در موقعیت برتری قرار دارد و هر تصمیمی در مورد آینده آقاسی، کاملاً تحت اختیار باشگاه است.
نکته جالب توجه، سابقه پرحاشیه آقاسی در استقلال است. او پیشتر در نیمفصل یکبار استقلال را ترک کرد (زمان سرمربیگری مجیدی که استقلال قهرمان شد) و راهی فولاد شد. در آن زمان نیز رفتار او مورد انتقاد شدید قرار گرفت و اکنون، پس از بازگشت به استقلال، بار دیگر همان رفتار تکراری را نشان میدهد. این تکرار رفتار غیرحرفهای، موجب شده تا مسئولان باشگاه بهشدت نگران ادامه این روند باشند و تمهیدات جدی برای مدیریت شرایط در نظر بگیرند.
شنیدهها حاکی از آن است که در صورت ادامه دادن به این روند و اصرار بر دریافت رضایتنامه بدون موافقت باشگاه، استقلال میتواند اقدامات جدیتری علیه آقاسی انجام دهد. یکی از گزینههای مورد نظر، انتقال او به تیم B باشگاه است؛ تیمی که در زاهدان فعالیت دارد و سرمربیگری آن بر عهده سعید لطفی است. در این تیم، آقاسی نمیتواند به راحتی تصمیمات خودسرانه بگیرد و عملاً مجبور به اجرای دستورات باشگاه خواهد شد.
این تهدید به انتقال به تیم B، نه تنها بهعنوان یک پیام هشداردهنده برای آقاسی مطرح شده، بلکه نشاندهنده عزم جدی باشگاه برای مدیریت بازیکنان پرحاشیه و حفظ نظم در مجموعه است. استقلال همچنین میتواند در صورت تکرار بیانضباطی، اقدامات حقوقی علیه این بازیکن انجام دهد و از حق خود در ممانعت از خروج غیرقانونی بازیکن بهرهبرداری کند.
از سوی دیگر استقلال هیچ بدهی معوقهای به آقاسی ندارد و همه مطالبات او پرداخت شده است. این موضوع نشان میدهد که باشگاه نه تنها بر تعهدات مالی خود عمل کرده، بلکه اکنون از نظر قانونی و مدیریتی نیز در موقعیت برتر قرار دارد. در چنین شرایطی، بهترین و منطقیترین راهحل برای آقاسی، مطیع بودن و همکاری با باشگاه است؛ چرا که سرنوشت و آینده حرفهای او در دستان استقلال قرار دارد و هرگونه بیتوجهی به تصمیمات باشگاه میتواند به ضرر او تمام شود.
بی تعارف رفتارهای عجیب و غیرقابل باور آقاسی اعصاب همه را خرد کرده و او با رفتارهایش تنش زیادی را ایجاد کرده است. درعین حال موقعیت حقوقی و مدیریتی باشگاه به آنها اجازه میدهد با تدابیر مناسب، از نظم و انسجام تیم محافظت کند.
تهدید به انتقال به تیم B و احتمال اقدامات حقوقی، هشداری جدی است برای بازیکنانی که به قوانین باشگاه احترام نمیگذارند و نشان میدهد در استقلال، هیچ بازیکنی نمیتواند جایگاه خود را با رفتار غیرمسئولانه تضمین کند.
حالا باید دید باشگاه استقلال در روزهای آتی چه تصمیمی خواهد گرفت و این شنیدهها درباره انتقال او به تیم B و مقابله به مثل آیا عملی خواهد شد یا خیر؟!