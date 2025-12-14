خبرگزاری کار ایران
آخرین احتمالات از تغییرات اوسمار برای پرسپولیس

بعید به نظر می‌رسد سرمربی برزیلی سرخ‌ها برنامه زیادی برای ایجاد تغییرات در ترکیب تیمش در بازی امروز داشته باشد.

به گزارش ایلنا، احتمال این وجود دارد که اوسمار در بازی با آلومینیوم با حداقل تغییرات در ترکیب تیمش را به زمین بفرستد.

در بازی قبلی مقابل پیکان ترکیب پرسپولیس به هم ریخت چرا که دوباره تعداد محرومان و مصدومان بالا رفته و البته در مورد برخی بازیکنان که تازه از بند مصدومیت رها شده بودند نمی‌شد ریسک کرد. فاصله بازی استقلال تا پیکان اندک بود و تقریباً همین شرایط برای بازی مقابل آلومینیوم اراک هم وجود دارد.

دفعه قبل سرخ‌ها چهار روز زمان داشتند تا آماده دیدار با همشهری خود پیکان شوند اما این بار در فاصله 5 روز برای رقابت با ایرالکو آماده شده و البته خوش‌شانس هستند که از تهران خارج نخواهند شد.

پیش‌بینی می‌شود خط دفاع و دروازه پرسپولیس بدون تغییر مقابل آلومینیوم به میدان بروند چرا که نمایش جالب ابرقویی و بازی راضی‌کننده براجعه در مقایسه با پورعلی گنجی و اوریه احتمالاً باعث خواهد شد که همان پنج نفر عقب زمین بازی قبلی در این مسابقه هم حاضر باشند.

در خط میانی احتمال یک تغییر وجود دارد و آن اینکه سروش رفیعی بعد از بازگشت از محرومیت احتمالاً جای خدابنده‌لو را خواهد گرفت هر چند خدابنده‌لو هم مقابل پیکان بد کار نکرد و یک پاس تماشایی داد که در نهایت گلی سه امتیازی به دنبال داشت.

در کناره‌های خط میانی بعید است جای فرشاد احمدزاده و اورونوف تغییر کند ضمن اینکه احتمالاً دوباره بیفوما پشت سر علیپور بازی خواهد کرد.

گفتنی است برای این مسابقه عالیشاه و باکیچ احتمالاً در دسترس خواهند بود و شرایط نیمکت تیم پیچیده‌تر می‌شود چرا که با بازگشت آنها دو تا از بازیکنانی که در بازی قبل به فهرست رسیدند باید از لیست کنار گذاشته شوند. البته بعید است عالیشاه و باکیچ شانس بازی در ترکیب اصلی را داشته باشند اما اگر شرایط مسابقه به سمتی پیش برود که بتوان از آنها استفاده کرد می‌توان منتظر حضورشان در زمین طی بیست دقیقه پایانی بود.

پرسپولیس احتمالاً برای این مسابقه محمد عمری را در اختیار نخواهد داشت و با حداقل تلفات به دیدار آلومینیوم می‌رود هر چند با احتمالی ضعیف‌تر شاید اوسمار فعلاً عالیشاه و باکیچ را در لیست قرار ندهد.

