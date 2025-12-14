خاطرات تلخ اوسمار از گربه سیاه/ پرسپولیس این حریف را دوست ندارد!
سرمربی برزیلی پرسپولیس با خاطراتی تلخ مقابل حریف امروز تیمش قرار خواهد گرفت و امیدوار است با شکل گیری یک اتفاق شیرین، مسیر تیمش برای حضور در کورس را نیز هموار کند.
به گزارش ایلنا، دو سال پیش در بهمن ماه سال 1402 وقتی اوسمار سرمربی پرسپولیس شد در نخستین بازی مقابل تیمی قرار گرفت که حتی تیم آماده یحیی گلمحمدی را شکست میداد. آلومینیوم در اراک گربه سیاه پرسپولیس بود اما در تهران غالباً سرخها برنده بودند. دو سال قبل اوسمار در میان حجم انبوهی از انتقادهای هواداران که او را صاحب رزومه کافی برای سرمربیگری در پرسپولیس نمیدانستند به این عنوان رسید و در نخستین بازی رسمی خود در اراک باخت. در واقع طلسم گربه سیاه برای این برزیلی هم پا برجا ماند و انتقادها از اوسمار و درویش اوج گرفت.
حالا دو سال بعد از آن ماجرا پرسپولیس و آلومینیوم در شرایطی مقابل هم قرار میگیرند که باز هم اوسمار در اوایل دوران حضور مجددش روی نیمکت پرسپولیس باید مقابل این حریف چغر بایستد. آلومینیوم همین چند روز پیش در خانه خود مقابل سپاهان باخت و باعث شد فاصله تیم نویدکیا در صدر با پرسپولیس اوسمار بیشتر شود اما باید خیلی زودباور باشیم که تصور کنیم این تیم در تهران به راحتی مقابل پرسپولیس دستها را بالا خواهد برد.
آلومینیوم تیم دهم جدول است و در هفتههای اخیر روند پرنوسانی داشته اما تیم مجتبی حسینی حتی در تهران میتواند خطرناک باشد. حسینی بازیکنان جوانی در اختیار دارد که دوندگی و جنگندگی ویژگی اصلی و مهمشان است و با اتکا به همین ویژگی مقابل هر تیم پرمهرهای میتواند قد علم کرده و حتی شگفتیساز باشد.
در نقطه مقابل پرسپولیس در ادامه مسیر شکوفایی خود با اوسمار در فاصله دو بازی مانده تا نیم فصل حق امتیاز از دست دادن ندارد چرا که خوب میداند با هر لغزش فاصله سپاهان و استقلال با این تیم افزایش یافته و جدا از اینکه شانس قهرمانی نیم فصل از دست خواهد رفت هر چه جلوتر برویم جبران این فاصله دشوارتر خواهد شد.
پرسپولیس با اوسمار طی چهار بازی اخیر 10 امتیاز گرفته و اگر روند پیروزیهای سرخها با این برزیلی ادامه داشته باشد میتوان امیدوار بود روند نگرانکننده 8-7 هفته ابتدایی با نتایج هفتههای اخیر از یاد رفته و پرسپولیس در هفتههای پایانی نیم فصل اول در قامت یک مدعی واقعی ظاهر شود.
سرخها میدانند که با پیروزی در این مسابقه دوباره حداقل 24 ساعت دیگر صدرنشین خواهند بود و رقبای خود را تحت فشار میگذارند اما پیشبینی میشود این بازی هم مثل سایر مسابقات هفتههای اخیر از جمله دیدار با پیکان و شمسآذر مسابقهای سخت، نفسگیر و بسیار نزدیک باشد. آخرین مسابقه رسمی دو تیم در تهران حدود 15 ماه قبل در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که با برتری دوگله سرخها همراه بود. با این حال همه میدانند که آلومینیوم طی چهار پنج فصلی که به لیگ برتر آمده همواره حریف سختی برای سرخها بوده و راحت بباز نیست.
در پنج تقابل اخیر دو تیم در تمام مسابقات از جمله بازی دوستانه تابستان امسال و دیدار حذفی بهار سال 1403 پرسپولیس دو بار برده و دوبار هم شکست خورده که هر دو شکست متعلق به اوسمار بوده است. جالب اینکه این باختها تنها شکستهای این مربی برزیلی در مقطع اول سرمربیگریاش در پرسپولیس هستند.
دو تیم در پنج مسابقه اخیرشان هم شرایط متفاوتی داشتهاند. پرسپولیس در این بازه زمانی 3 برد و دو مساوی داشته که دو تساویاش مقابل تراکتور واستقلال بوده اما ایرالکو سه باخت و دو تساوی داشته که یکی از شکستهایش در جام حذفی و در ضربات پنالتی مقابل ملوان رخ داده است.