احتمال غیبت و حذف آرژانتین از جام جهانی افزایش یافت (گزارش ویژه)
افشای فساد گسترده در فوتبال آرژانتین و فدراسیون این کشور اکنون شایعات درباره احتمال غیبت قهرمان دوره قبلی این رقابتها را از جام 2026 افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، تجربه نشان داده که حاشیه و فوتبال آرژانتین، دو عنصر جدانشدنی از یکدیگر هستند. حاشیههایی که چه در بازیهای ملی و چه در بازیهای پرهیاهوی لیگ داخلی این کشور، جلوتر از متن رقابتها توجهات را به خود جلب میکنند و حالا یک رسوایی بزرگ در اتحادیه فوتبال آرژانتین، علاوه بر زیر سؤال بردن این نهاد باعث شده تا قهرمان دوره گذشته جام جهانی در خطر حذف از این رقابتها قرار بگیرد. به تازگی دادگاه فدرال کشور آرژانتین، شواهدی از انجام کارهای غیرقانونی توسط چیکی تاپیا رئیس پرحاشیه اتحادیه فوتبال این کشور و دیگر اعضا پیدا کرده که شاید منجر به یک زلزله بزرگ در فوتبال آرژانتین شود.
شواهد علیه رئیس جنجالی
پلیس فدرال آرژانتین روز جمعه به عمارتی در منطقه «پیلار» در حومه بوئنوسآیرس یورش برد؛ عمارتی که گفته میشود به چیکی تاپیا، رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین و پابلو توویگینیو، خزانهدار این اتحادیه، مرتبط است. براساس گزارشها، این ملک به نام افراد ناشناس ثبت شده تا مالکیت واقعی آن پنهان بماند و ظن استفاده از نامهای جعلی برای اداره آن مطرح شده است. در جریان این بازرسی، مقامات قضایی و پلیس ۵۴ وسیله نقلیه شامل خودروهای لوکس، موتورسیکلتهای سنگین و خودروهای کارتینگ را کشف کردند که همگی به نام شرکتی با عنوان «Real Central SRL» ثبت شدهاند؛ شرکتی که خود آن نیز اکنون تحت بررسی قرار دارد. همچنین پلیس آرژانتین روز سهشنبه (۹ دسامبر/۱۸ آذر) دفتر مرکزی اتحادیه فوتبال آرژانتین و دستکم ۱۲ باشگاه فوتبال را بازرسی کرد. این اقدامات بخشی از تحقیقات گسترده درباره پولشویی احتمالی است؛ تحقیقاتی که ارتباط برخی باشگاهها با شرکت مالی «سور فینانزاس» و رئیس آن، آریل والخو، از نزدیکان چیکی تاپیا را زیر ذرهبین برده است. «سور فینانزاس» در سالهای اخیر حامی مالی بسیاری از باشگاهها و حتی لیگ فوتبال آرژانتین بوده است. اکنون مقامات قضایی در پی روشن شدن نحوه ارتباط میان «سور فینانزاس»، فدراسیون فوتبال آرژانتین و باشگاهها هستند؛ از جمله اینکه آیا این شرکت از مالکان جعلی استفاده کرده، آیا در ازای مواردی مانند حق پخش به باشگاهها وام داده و نقش واقعی آن در گردشهای مالی فوتبال آرژانتین چه بوده است. «سور فینانزاس» پیشتر نیز در پروندههای حقوقی دیگری نامش مطرح شده بود؛ از جمله پروندههای مربوط به فساد احتمالی از طریق کیف پولهای مجازی با نقش آژانس ملی معلولین (ANDIS) و اتهام پولشویی در سال ۲۰۱۹، همزمان با دوره کنترلهای سختگیرانه ارزی در آرژانتین.
خطر حذف از جام جهانی ۲۰۲۶؟
فیفا معمولاً نهادی بوده که شعار برخورد جدی با دخالت سیاسیون در ورزش را در دستور کار خود قرار داده اما این بار، اوضاع کمی پیچیدهتر به نظر میرسد. در شرایطی که پلیس فدرال آرژانتین تحقیقاتی جدی روی احتمال پولشویی و فساد مالی گسترده از طرف تاپیا و اعضای اتحادیه فوتبال آرژانتین انجام میدهد، فیفا نیز اوضاع را زیر نظر دارد تا از هرگونه دخالت سیاسی در این پرونده جلوگیری شود. دخالتهایی که میتواند منجربه حذف تیم ملی آرژانتین از جام جهانی با حکم فیفا بهدلیل دخالت نهادهای غیرورزشی در فوتبال شود. در حالی که آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با اردن، الجزایر و اتریش همگروه شده و شانس بالایی برای صعود از گروه با صدرنشینی دارد، حالا درگیر یک رسوایی بزرگ در اتحادیه فوتبال شده و فوتبال این کشور زیر سؤال قرار گرفته است. جالب اینکه پس از حواشی فصل گذشته لیگ برتر این کشور و درگیریهای بین دو باشگاه استودیانتس و رؤساریو سنترال، رابطه اتحادیه فوتبال و رئیسجمهور کشور خاویر میلی نیز به تیرگی گراییده و میلی با وجود همپیمان بودن با ایالات متحده، قرعهکشی جام جهانی را تحریم کرد.