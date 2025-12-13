ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک

به گزارش ایلنا، سرخ‌پوشان پایتخت بعد از تغییر روی نیمکت و پشت سر گذاشتن روزهای پرنوسان ابتدای فصل، در چهار بازی اخیر خود ۱۰ امتیاز کسب کرده‌اند و دوباره به کورس بالای جدول بازگشته‌اند. این روند مثبت در حالی شکل گرفته که پرسپولیس هنوز به ترکیب ایده‌آل نرسیده و بازی برابر آلومینیوم اراک، تیمی فیزیکی و سرسخت، می‌تواند میزان پایداری این ثبات را مشخص کند.

اوسمار ویه‌را در آستانه این مسابقه با ابهام‌هایی در ترکیب مواجه است. امید عالیشاه، محمد عمری و مارکو باکیچ به تمرینات گروهی بازگشته‌اند، اما احتمال حضورشان در ترکیب اصلی پایین است و به نظر می‌رسد سرمربی برزیلی ترجیح می‌دهد به اسکلت تیمی هفته‌های اخیر وفادار بماند. در این میان، بازگشت سروش رفیعی پس از پشت سر گذاشتن محرومیت، می‌تواند تعادل خط میانی را تقویت کند و نقش او در هدایت جریان بازی دوباره پررنگ شود.

در خط دفاع، نشانه‌ای از تغییر جدی دیده نمی‌شود و زوج کنعانی و ابرقویی همچنان گزینه اصلی قلب دفاع هستند. پرسپولیس در دو بازی اخیر موفق به ثبت کلین‌شیت شده، اما هنوز در دفاع روی شروع مجددها آسیب‌پذیر است. پیام نیازمند که در آستانه ثبت هفتمین کلین‌شیت فصل قرار دارد، نقش مهمی در پوشش این ضعف‌ها داشته و یکی از عوامل اصلی ثبات اخیر سرخ‌ها به شمار می‌رود.

در فاز هجومی، پرسپولیس با تکیه بر سرعت و تحرک به میدان می‌رود. حضور همزمان اوستون اورونوف و تیوی بیفوما در کناره‌ها می‌تواند عمق و شتاب بیشتری به حملات بدهد. در همین چارچوب، استفاده احتمالی از محمد خدابنده‌لو در پستی جلوتر و نزدیک به مهاجم، یکی از تصمیم‌های قابل توجه اوسمار است تا جای خالی محمد عمری جبران شود.

در خط حمله نیز علی علیپور همچنان گزینه اول باقی مانده است. مهاجمی که با وجود چند هفته دوری از گل، اعتماد کادرفنی را حفظ کرده و پاس گل تعیین‌کننده بازی قبل تا حدی فشار را از روی او برداشته است. دیدار برابر آلومینیوم فرصتی تازه برای بازگشت او به مسیر گل‌زنی محسوب می‌شود. اگر پرسپولیس بتواند میان انسجام دفاعی، خلاقیت میانه میدان و سرعت در حمله تعادل ایجاد کند، شانس زیادی برای ادامه روند صعودی خود خواهد داشت؛ روندی که این بار نشانه‌هایی از ثبات در آن دیده می‌شود.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل آلومینیوم:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف، محمد خدابنده‌لو و علی علیپور

