خبر امیدوارکننده از تمرین استقلال
حضور سامان فلاح در تمرین امروز استقلال و واکنش مثبت او به فشار تمرینی، احتمال بازگشت این مدافع جوان به ترکیب آبیها در آستانه دیدار حساس مقابل خیبر خرمآباد را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که یک اتفاق مهم میتواند برنامههای دفاعی آبیها را برای دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر تحت تأثیر قرار دهد. سامان فلاح، مدافع جوان استقلال که در دیدار مقابل ملوان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه دوقلوی پا مجبور به ترک زمین شده بود، امروز در تمرین حاضر شد و نشانههای مثبتی از آمادگی جسمانی خود بروز داد. موضوعی که برخلاف ارزیابیهای اولیه، شانس حضور او در بازی دوشنبه را به شکل محسوسی افزایش داده است.
اهمیت این بازگشت احتمالی زمانی بیشتر میشود که نقش فلاح در هفتههای اخیر مورد توجه قرار گیرد. این مدافع جوان با نمایشهای کماشتباه و باثبات، به یکی از مهرههای کلیدی ساختار دفاعی استقلال تبدیل شده و مصدومیت او درست در مقطعی رخ داد که آبیها به ثبات دفاعی مناسبی رسیده بودند. غیبت احتمالی فلاح میتوانست کادرفنی را دوباره به سمت تغییر و آزمون گزینههای جایگزین سوق دهد و نگرانیهایی را در آستانه این دیدار مهم ایجاد کند.
در حال حاضر تصمیم نهایی درباره حضور فلاح در ترکیب استقلال به نظر کادر پزشکی بستگی دارد. در صورتی که شرایط بدنی این بازیکن به طور کامل تأیید شود، او میتواند یکی از گزینههای اصلی ریکاردو ساپینتو در خط دفاعی باشد. بازگشت سامان فلاح علاوه بر کاهش دغدغهها درباره زوج دفاع میانی، این امکان را فراهم میکند تا استقلال با همان ساختار دفاعی تثبیتشده وارد دیداری شود که تمرکز و انسجام در خط عقب، نقش تعیینکنندهای در نتیجه آن خواهد داشت.