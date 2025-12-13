پیام صریح نازون به هواداران استقلال؛ بهترین نسخهام برمیگردد
داکنز نازون مهاجم هائیتیایی استقلال پس از پشت سر گذاشتن دورهای طولانی از مصدومیت و دوری از میادین بار دیگر در تمرینات آبیها حاضر شده و با انتشار پیامی در فضای مجازی از آمادگی خود برای بازگشت به شرایط ایدهآل خبر داده است.
به گزارش ایلنا، داکنز نازون در هفتههای گذشته یکی از بازیکنانی بود که نامش بیشتر به دلیل مصدومیت و غیبت در مسابقات مطرح میشد. این مهاجم هائیتیایی در مقاطع مختلف فصل شرایط سختی را پشت سر گذاشت و نتوانست آنگونه که انتظار میرفت در خط حمله استقلال تاثیرگذار باشد. نازون پیش از این دیدارهای برابر پادیاب، فولاد، الوصل، پرسپولیس و ملوان را به دلیل آسیبدیدگی از دست داد و حتی مدتی اجازه حضور در تمرینات گروهی را نداشت.
با این حال نشانهها از بهبود کامل وضعیت جسمانی او حکایت دارد. نازون در روزهای اخیر حضوری فعال در تمرینات استقلال داشته و طبق گزارشهای کادر فنی مشکلی برای بازگشت به میادین ندارد. این موضوع میتواند گزینههای تهاجمی استقلال را در آستانه دیدارهای مهم پیش رو افزایش دهد.
این مهاجم هائیتیایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، پیامی مستقیم خطاب به هواداران استقلال منتشر کرد. او ضمن اشاره به روزهای سخت اخیر، تاکید کرد که هیچ بهانهای برای عملکرد گذشته ندارد و با ذهنیتی مثبت در تلاش است هرچه سریعتر به بهترین فرم خود بازگردد. نازون در این پیام از حمایت هواداران قدردانی کرد و اعلام داشت آماده است با تمام توان برای استقلال به میدان برود.
استقلال در آستانه دیدار حساس برابر خیبر خرمآباد در لیگ برتر و سپس مسابقه آسیایی مقابل المحرق بحرین قرار دارد. بازگشت نازون میتواند دست ریکاردو ساپینتو را در خط حمله بازتر کند و رقابت میان مهاجمان را افزایش دهد. هنوز مشخص نیست این بازیکن از ابتدا در ترکیب قرار میگیرد یا به عنوان گزینه تعویضی به میدان خواهد رفت اما بدون تردید آماده شدن او میتواند تاثیر مهمی در معادلات هجومی استقلال در ادامه فصل داشته باشد.