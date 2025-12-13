دقیقی: با احترام به داوری، امیدوارم تیم شایسته برنده شود
سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتور با اشاره به خاطرات خوبش از تبریز، این تیم را یکی از باکیفیتترین تیمهای فوتبال ایران دانست و ابراز امیدواری کرد شاگردانش بتوانند نمایشی قابل قبول و نتیجهای مناسب کسب کنند.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از دیدار فردای تیمش برابر تراکتور، ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در تبریز گفت بخش مهمی از خاطرات شیرین دوران فوتبالیاش در این شهر و با تیمهای تبریزی رقم خورده است. او قهرمانی جام حذفی را یکی از بهترین خاطرات خود دانست و از نقش پررنگ هواداران تبریزی در آن موفقیت یاد کرد.
دقیقی با اشاره به قدرت حریف پیش رو تأکید کرد تراکتور در سالهای اخیر از نظر فنی همواره جزو بهترین تیمهای فوتبال ایران بوده است. به گفته او، این باشگاه از نظر زیرساختی و امکانات نیز با حمایتهای محمدرضا زنوزی شرایط مطلوبی پیدا کرده و بازیکنانی با کیفیت و تنوع تاکتیکی بالا در اختیار دارد. سرمربی پیکان همچنین به توانمندی کادرفنی تراکتور اشاره کرد و گفت دراگان اسکوچیچ پیشتر شایستگیهای خود را بهخوبی نشان داده است.
سرمربی پیکان درباره وضعیت تیمش نیز توضیح داد که این تیم در فصل جاری در اغلب مسابقات از نظر فنی و کیفی عملکرد قابل قبولی داشته است. او افزود شاگردانش تلاش میکنند در دیدار فردا نمایشی ارائه دهند که هم برای تماشاگران جذاب باشد و هم اهداف تاکتیکی تمرینشده در طول هفته را در زمین پیاده کنند تا در نهایت با نتیجهای مطلوب زمین مسابقه را ترک کنند.
دقیقی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع داوری پرداخت و ضمن آرزوی سلامتی برای تیم داوری مسابقه، ابراز امیدواری کرد قضاوت دیدار فردا بدون حاشیه انجام شود. او تأکید کرد باشگاه پیکان در طول فصل همواره احترام داوران را حفظ کرده است، هرچند به گفته او این تیم در برخی مسابقات متحمل ضررهایی شده است.
او در پایان اظهار امیدواری کرد داوری مسابقه در بالاترین سطح ممکن انجام شود و تیمی که شایستگی بیشتری دارد بتواند نتیجه بازی را به سود خود رقم بزند.