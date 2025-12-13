خبرگزاری کار ایران
پیروزی لیورپول با دبل اکیتیکه در شب برد چلسی مقابل اورتون

کد خبر : 1727089
تیم‌های فوتبال لیورپول و چلسی در هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس با پیروزی برابر تیم‌های برایتون و اورتون، دوباره با برد آشتی کردند.

به گزارش ایلنا، هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس از ساعت ۱۸:۳۰ با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد. در یکی از این دیدارها، لیورپول در آنفیلد به مصاف برایتون رفت و با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را شکست داد تا پس از ۲ مساوی متوالی به جاده برد برگردد. هوگو اکیتیکه در این دیدار ستاره تیم لیورپول بود و در دقایق و یک و ۶۰ گل‌های لیورپول را به ثمر رساند.

لیورپول با این برد، ۲۶ امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت.

محمد صلاح که در هفته‌های اخیر به دلیل نیمکت‌نشینی انتقادات تندی را علیه مسئولان لیورپول مطرح کرده است، در این دیدار هم نیمکت‌نشین بود اما از دقیقه ۲۶ و پس از مصدومیت جو گومز وارد زمین بازی شد.

در دیگر دیدار، چلسی با نتیجه ۲ بر صفر مقابل اورتون به پیروزی رسید. این اولین پیروزی چلسی پس از سه بازی بود. آبی‌های لندن پیش از این بازی در سه بازی آخرشان ۲ تساوی و یک باخت کسب کرده بودند تا از صدر جدول فاصله بیشتری بگیرند. با این برد امشب برابر اورتون به نظر می‌رسد شاگردان انزو مارسکا دوباره به جمع مدعیان بازگشته‌اند. کول پالمر در دقیقه ۲۱ و مالو گوستو در دقیقه ۱+۴۵ برای چلسی در این دیدار گلزنی کردند. چلسی با این پیروزی با ۲۸ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

در ادامه بازی‌های هفته شانزدهم، برنلی و فولام از ساعت ۲۱ به مصاف هم می‌روند و در آخرین بازی امشب، آرسنال صدرنشین از ساعت ۲۳:۳۰ میزبان ولورهمپتون است

