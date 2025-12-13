ماشاریپوف دوباره به فهرست استقلال برگشت

به گزارش ایلنا، جلال‌الدین ماشاریپوف در روزهای ابتدایی پیش‌فصل با آسیب‌دیدگی رباط صلیبی مواجه شد اما در آستانه سال منتهی به جام جهانی تصمیم گرفت جراحی را به تعویق بیندازد و مسیر درمان محافظه‌کارانه را انتخاب کند. انتخابی که اگرچه شانس حضور او در رقابت‌های بین‌المللی را حفظ می‌کرد، اما عملاً نیم‌فصل نخست را از این هافبک ازبکستانی گرفت و استقلال را از یکی از مهره‌های مهم خط میانی محروم کرد.

چالش ماشاریپوف در این مدت تنها به مسائل پزشکی محدود نبود. ابهام در وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی و سهمیه بازیکنان خارجی باعث شد نام او از ابتدا در فهرست استقلال ثبت نشود و همین موضوع روند بازگشتش را وارد مسیر اداری پیچیده‌ای کند. با این حال، معتبر بودن قرارداد این بازیکن با باشگاه استقلال نکته‌ای تعیین‌کننده بود؛ موضوعی که بر اساس قوانین سازمان لیگ، امکان اضافه شدن او به فهرست تیم را بدون نیاز به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی فراهم می‌کرد.

در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با بهبود کامل شرایط جسمانی ماشاریپوف و حضور منظم او در تمرینات گروهی، موانع اداری نیز یکی پس از دیگری برطرف شد. تأیید مصدومیت آلمدین زیلیکیچ از سوی ایفمارک، سهمیه خارجی استقلال را دوباره فعال کرد و در ادامه، سازمان لیگ نیز ثبت نام ماشاریپوف را از نظر قانونی بلامانع دانست تا پرونده‌ای که ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیف قرار داشت، بسته شود.

اکنون استقلال در آستانه دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد، بدون نیاز به خارج کردن نام هیچ بازیکنی از فهرست، یکی از مهره‌های کلیدی خود را دوباره در اختیار دارد. بازگشت ماشاریپوف در این مقطع حساس فصل می‌تواند تعادل و خلاقیت بیشتری به خط میانی آبی‌ها اضافه کند و دست ریکاردو ساپینتو را برای چینش‌های متنوع‌تر باز بگذارد. اگر مدیریت دقایق بازی این هافبک با دقت انجام شود، بازگشت او می‌تواند به یکی از نقاط عطف استقلال در ادامه فصل تبدیل شود.

