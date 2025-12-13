شب حساس قایدی مقابل العین و آزمون بزرگ ستاره ایرانی النصر
دیدار امشب النصر و العین در مرحله نیمهنهایی جام بانک اسلامی ابوظبی فرصتی ویژه برای مهدی قایدی است تا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، بار دیگر نقش تعیینکننده خود را در یک مسابقه بزرگ به نمایش بگذارد.
به گزارش ایلنا، النصر امشب در چارچوب دیدار برگشت مرحله نیمهنهایی جام بانک اسلامی ابوظبی به مصاف العین میرود و این مسابقه برای مهدی قایدی اهمیتی فراتر از یک بازی معمولی دارد. نام وینگر ایرانی برای پنجمین دیدار متوالی در ترکیب ابتدایی النصر دیده میشود که نشان از اعتماد دوباره کادرفنی به تواناییهای او در خط حمله دارد. این اعتماد در شرایطی شکل گرفته که النصر برای جبران شکست سنگین سه بر صفر دیدار رفت، نیازمند نمایشی هجومی و کماشتباه است.
قایدی در هفتههای اخیر بهتدریج جایگاه خود را در ترکیب اصلی النصر تثبیت کرده است. او پس از عبور از یک مصدومیت طولانی و فرسایشی، در دو مسابقه لیگ برتر امارات و چهار دیدار جام بانک اسلامی ابوظبی به میدان رفته و در مصاف با شبابالاهلی موفق به ثبت دو گل شده است. این آمار نشان میدهد بازگشت او تنها به آمادگی جسمانی محدود نبوده و از نظر فنی و ذهنی نیز به شرایط ایدهآل نزدیک شده است.
تقابل امشب با العین برای قایدی یادآور خاطرات موفق فصل گذشته است. او در آن مقطع با پیراهن کلباء در هر دو دیدار رفت و برگشت لیگ مقابل العین گلزنی کرد و یک پاس گل نیز به نام خود ثبت رساند. حالا ستاره ایرانی امیدوار است بار دیگر برابر این حریف عملکردی تاثیرگذار داشته باشد و به النصر در مسیر جبران نتیجه کمک کند. در شرایطی که تیمش ناچار به بازی هجومی و پذیرش ریسک است، سرعت و خلاقیت قایدی میتواند یکی از ابزارهای کلیدی برای عبور از خط دفاع العین باشد.
النصر امشب در ورزشگاه هزاع بن زاید با مأموریتی دشوار روبهرو است. رسیدن به فینال جام بانک اسلامی ابوظبی نیازمند یک بازگشت بزرگ خواهد بود و در این مسیر نگاهها بیش از هر زمان دیگری به مهدی قایدی دوخته شده است. درخشش او در این مسابقه میتواند نهتنها سرنوشت النصر، بلکه آغاز فصلی تازه در مسیر فوتبالی این بازیکن ایرانی را رقم بزند.