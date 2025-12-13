لیست رئال مادرید برابر آلاوز مشخص شد/ بازگشت امباپه و رودیگر (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید فهرست نفرات خود برای دیدار پیش رو برابر آلاوز را منتشر کرد. این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که بازگشت چند چهره شاخص، ترکیب کهکشانی‌ها را نسبت به هفته‌های گذشته تقویت کرده است.

در این فهرست، نام کیلیان امباپه و آنتونیو رودیگر بار دیگر دیده می‌شود؛ دو بازیکنی که در دیدارهای اخیر به دلیل شرایط بدنی در ترکیب حضور نداشتند و حالا آماده همراهی تیم شده‌اند. حضور این دو مهره می‌تواند گزینه‌های تهاجمی و دفاعی رئال مادرید را برای این مسابقه افزایش دهد.

بر اساس لیست اعلام‌شده، در خط دروازه تیبو کورتوا، آندری لونین و سرخیو مستره حضور دارند. در بخش دفاعی نیز بازیکنانی چون آسنسیو، رودیگر، هویسن، خوان مارتینس و والده‌پنیاس به اردو فراخوانده شده‌اند.

در خط میانی، جود بلینگام، فدریکو والورده، اورلین شوامنی، آردا گولر، دنی سبایوس، کسترو و تیاگو در اختیار کادرفنی هستند و در خط حمله نیز وینیسیوس جونیور، امباپه، رودریگو، گونزالو، براهیم دیاز و ماستانتونو نام دارند.

هدایت رئال مادرید در این دیدار بر عهده ژابی آلونسو است و باید دید که ترکیب نهایی کهکشانی‌ها برابر آلاوز با چه تغییراتی نسبت به بازی‌های گذشته به میدان خواهد رفت.

انتهای پیام/