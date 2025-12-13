بازگشت صلاح به نیمکت لیورپول

به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، در دیدار این تیم مقابل برایتون در لیگ برتر انگلیس به عنوان بازیکن ذخیره معرفی شد. این نخستین بار است که صلاح پس از ادعای خود مبنی بر اینکه توسط باشگاه "زیر اتوبوس انداخته شده" است، به فهرست تیم بازمی‌گردد.

صلاح به دلیل تنش‌های اخیر، در سفر به ایتالیا برای دیدار لیگ قهرمانان مقابل اینتر میلان که با نتیجه 1-0 به پایان رسید، حضور نداشت.

این بازیکن 33 ساله قرار است روز دوشنبه به رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا سفر کند. این موضوع به نگرانی‌ها درباره وضعیت او و ارتباطش با باشگاه دامن زده است.

