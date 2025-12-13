لیگ یک/ پیروزی شیرین مس سونگون مقابل نفت و گاز
مس سونگون با یک گل نفت و گاز گچساران را شکست داد.
به گزارش ایلنا، نفت و گاز گچساران در یکی از بازی ةای هفته پانزدهم لیگ یک به مصاف مس سونگون رفت و مسیها موفق شدند با یک گل در این مسابقه پیروز بشوند.
علی نظری در دقیقه 22 دروازه نفت و گاز را باز کرد و این تیم با همین گل در نهایت پیروز شد و سه امتیاز خانگی را کسب کرد.
مس سونگون که در قعر جدول قرار دارد با این برد 9 امتیازی شد و در رتبه هفدهم قرار گرفت. نفت و گاز نیز سیزده امتیاز باقی ماند.
همین سه امتیاز میتواند نقطه شروعی برای بازگشت سونگون به کورس بقا باشد.