قیمت عجیب بلیت بازی خیبر خرم آباد و استقلال
باشگاه خیبر خرمآباد با انتشار اطلاعیهای از آغاز بلیتفروشی دیدار این تیم مقابل استقلال تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تیم خیبر خرمآباد روز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه تختی میزبان استقلال تهران خواهد بود. در همین رابطه، باشگاه خیبر اعلام کرد بلیتفروشی این دیدار از طریق سامانه رسمی kheybarticket.ir آغاز شده و هواداران میتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
بر اساس اعلام باشگاه میزبان، قیمت بلیت این مسابقه ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده و این نرخ برای هواداران دو تیم یکسان خواهد بود. همچنین تأکید شده است ورود به ورزشگاه تنها با ارائه بلیت تهیهشده، کارت شناسایی معتبر و تصویر بلیت خریداریشده امکانپذیر است.
باشگاه خیبر از هواداران خواسته برای جلوگیری از ازدحام و بروز مشکلات احتمالی، صرفاً از ورودیهای اختصاصی تعیینشده برای ورود به ورزشگاه استفاده کنند و همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
این دیدار در شرایطی برگزار میشود که استقلال با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم جدول ردهبندی قرار دارد و خیبر خرمآباد نیز با ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده است. در صورت پیروزی خیبر در این مسابقه، نماینده خرمآباد میتواند جایگاه بالاتری نسبت به استقلال در جدول به دست آورد و همین موضوع حساسیت این دیدار را دوچندان کرده است.