سرنوشت مبهم عارف آقاسی در استقلال

به گزارش ایلنا، کمتر کسی در ابتدای فصل تصور می‌کرد شرایط برای عارف آقاسی در استقلال به این شکل پیش برود. مدافعی که فصل گذشته یکی از آماده‌ترین بازیکنان لیگ برتر بود و با تراکتور عنوان قهرمانی را تجربه کرد، در نقل‌وانتقالات تابستانی با پیشنهادهای متعدد روبه‌رو شد و تقریباً تمام تیم‌های مدعی لیگ به دنبال جذب او بودند. در نهایت استقلال موفق شد این رقابت را ببرد و آقاسی به‌عنوان شاه‌ماهی نقل‌وانتقالات آبی‌ها معرفی شد؛ انتقالی که در آن مقطع یکی از مهم‌ترین خریدهای فصل به شمار می‌رفت.

اما نقطه تغییر همه‌چیز به دیدار برابر الوصل بازمی‌گردد. شبی که با شکست سنگین هفت بر یک استقلال همراه شد و به یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ باشگاه تبدیل شد. پس از آن مسابقه، موج انتقادات متوجه آقاسی شد و یک مصاحبه احساسی در مقطعی نامناسب، فشارها را بیش از پیش افزایش داد. به‌جای فروکش کردن فضا، شرایط پیچیده‌تر شد و این مدافع باتجربه وارد دوره‌ای پرتنش در استقلال شد.

چند روز بعد، اشتباهات او در دیدار برابر پیکان و تعویض شدنش در میان شعارهای تند هواداران، به نقطه عطفی در رابطه آقاسی و استقلال تبدیل شد. او پس از پایان همان مسابقه در میکسدزون ورزشگاه اعلام کرد قصد جدایی از استقلال را دارد. تصمیمی که در ابتدا احساسی به نظر می‌رسید اما با گذشت زمان، نشانه‌ها حاکی از آن بود که این مسیر به سمت جدایی قطعی پیش می‌رود.

هرچند آقاسی در دیدار برابر مس رفسنجان و به‌دنبال مصدومیت سامان فلاح به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد، اما پس از آن دیگر جایگاهی در ترکیب اصلی پیدا نکرد. ریکاردو ساپینتو نیز در نشست‌های خبری خود اعلام کرد چند بار قصد استفاده از این مدافع را داشته اما آقاسی هر بار از مصدومیت صحبت کرده است. سرمربی پرتغالی تأکید کرد که تلاش کرده به این بازیکن کمک کند اما حالا مسئله‌ای میان بازیکن و باشگاه شکل گرفته که باید از سوی مدیریت حل شود.

در ادامه، آقاسی حتی در تمرینات استقلال نیز حضور نداشت و طی این مدت جلساتی با مدیران باشگاه برگزار شد. جدیدترین نشست او با مدیران استقلال امروز انجام شد و آقاسی بار دیگر بر موضع خود مبنی بر جدایی تأکید کرد. مدافعی که تابستان با عنوان یک خرید بزرگ به استقلال آمد، اکنون تنها یک خواسته دارد؛ صدور رضایت‌نامه برای جدایی در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل. درخواستی که به نظر می‌رسد باشگاه استقلال به سادگی با آن موافقت نکند و باید دید سرانجام این پرونده پرحاشیه به کجا خواهد رسید.

