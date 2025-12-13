خبر خوش برای رئال: امباپه به تمرین رئال برگشت!

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در آستانه یک بازی حیاتی در ویتوریا قرار دارد. تیم تحت هدایت ژابی آلونسو روز یکشنبه ساعت 21:00 به مصاف آلاوس خواهد رفت، دیداری که به نظر می‌رسد به نوعی آزمون نهایی برای این مربی باشد. پس از شکست اخیر در لیگ مقابل سلتاویگو و باخت 1-2 برابر منچسترسیتی، بحران در این باشگاه عمیق‌تر شده است.

وضعیت بازیکنان

علاوه بر چالش‌های مربوط به حریف، آلونسو با مشکل مصدومیت‌ها نیز روبه‌رو است. تا 9 بازیکن در این دیدار غایب خواهند بود: دنی کارواخال، ترنت الکساندر-آرنولد، ادر میلیتائو، دیوید آلابا، فران گارسیا، کارراس، فرلاند مندی، ادواردو کاماوینگا و اندریک. همچنین، اندریک، کارراس و فران به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار با سلتاویگو محروم شده‌اند.

با این حال، آلونسو خبر خوبی دریافت کرد و آن بازگشت کیلیان امباپه به تمرینات گروهی بود. این بازیکن فرانسوی روز شنبه به تمرینات بازگشت و پیش بینی می‌شود برای دیدار در ویتوریا در دسترس باشد. او در بازی مقابل منچسترسیتی به دلیل ناراحتی در زانوی چپ روی نیمکت نشسته بود، اما روند بهبودی‌اش مثبت بوده است.

ادواردو کاماوینگا به دلیل مصدومیت در ناحیه ساق پای چپ خود نمی‌تواند در این بازی حضور داشته باشد. وضعیت او در طول هفته نامشخص بود و در نهایت امروز نتوانست با هم‌تیمی‌هایش تمرین کند و به جمع غایبان پیوست.

استفاده از بازیکنان جوان

برای جبران غیبت‌ها، آلونسو از حضور بازیکنانی مانند تیگو پیتارچ، والدپنیاس، سسترو و جوان مارتینز استفاده کرده که پیش بینی می‌شود به ترکیب تیم برای دیدار با آلاوس اضافه شوند.

انتهای پیام/