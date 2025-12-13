ژابی آلونسو: امباپه برای بازی فردا آماده است

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، امروز ساعت 13:00 به وقت محلی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با آلاوس حاضر خواهد شد. این بازی که روز یکشنبه ساعت 21:00 برگزار می‌شود، برای آلونسو و آینده‌اش در این باشگاه اهمیت ویژه‌ای دارد.

پس از شکست اخیر مقابل منچسترسیتی و از دست رفتن امتیاز در لالیگا، فشار بر روی او افزایش یافته و این کنفرانس به نوعی آزمون نهایی برای او محسوب می‌شود. با توجه به شرایط بحرانی، نتیجه این دیدار می‌تواند سرنوشت پروژه‌اش را تعیین کند.

متن صحبت‌های ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از بازی فردا را در ادامه می‌خوانید:

وضعیت منچسترسیتی

ژابی آلونسو در این کنفرانس به تحلیل شکست تیمش در برابر منچسترسیتی پرداخت و گفت:"ما کارهای زیادی را به خوبی انجام دادیم. در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی، آنچه اتفاق افتاد را تحلیل کردیم. حالا دیگر به پایان رسیده، اما نکات مثبتی داریم که در آینده به آن‌ها نیاز خواهیم داشت. و آینده نزدیک، فردا است."

درباره ریسک‌های موجود

وی در پاسخ به این سوال که آیا احساس خطر می‌کند، اظهار داشت:"همیشه به شما می‌گویم که برای من، مهم‌ترین چیز تیم و باشگاه است. واضح است که به خاطر وضعیت کنونی فردا بازی بسیار مهمی داریم. ما می‌خواهیم روند نتایج خود را تغییر دهیم. حریف ما تیمی سخت‌کوش است و این چیزی است که فردا در خطر است."

وضعیت کیلیان امباپه

آلونسو همچنین درباره وضعیت امباپه گفت:"او برای بازی آماده است و به تمرینات برگشته است. فردا تصمیم خواهیم گرفت. این قطعاً خبر خوبی است."

صحبت‌های آلونسو درباره بازی و غایبان

وی در ادامه افزود:"با وجود غیبت‌ها، ما نقاط قوتی داریم و تیمی به اندازه کافی بزرگ داریم تا یازده بازیکن رئال مادرید را به میدان بفرستیم که تمام تلاش خود را خواهند کرد. انگیزه و تعهد برای پیروزی وجود دارد. این یک بازی مهم است و در زمان حساسی قبل از وقفه بین‌المللی برگزار می‌شود. هر کسی که به میدان برود، بهترین عملکردش را ارائه خواهد داد."

آلونسو در ادامه به وضعیت بازیکنان مصدوم اشاره کرد و گفت:"ما سه بازیکن محروم داریم که بخشی از بازی است. بازیکنان زیادی در دسترس نداریم، بنابراین از بازیکنان کاستیا استفاده خواهیم کرد که همیشه عملکرد خوبی دارند. برای فردا، با کسانی که آماده هستند به میدان خواهیم رفت."

درباره اظهارات بنزما

او در مورد سخنان بنزما گفت:"ما هر روز در رختکن با هم هستیم. زمان‌های خوبی و زمان‌های نه‌چندان خوب را تجربه کرده‌ایم. ما همچنین اعتقاد داریم که می‌توانیم رشد کنیم اگر از این لحظات دشوار عبور کنیم و اوضاع را تغییر دهیم. شاید در آینده به یاد آوریم که چقدر رنج کشیدیم، اما اینجا هستیم. کریم تجربه و مسئولیت لازم برای اتخاذ تصمیمات را دارد."

درباره اعتماد باشگاه

آلونسو در پایان درباره اعتماد باشگاه به خود گفت:"ما همیشه ارتباط مستمری با رئیس، خوزه آنخل و دیگر افراد باشگاه داشته‌ایم. همه ما در این مسیر هستیم و با عقل سلیم و مسئولیت عمل می‌کنیم."

آلونسو همچنین به این نکته اشاره کرد که هیچ چیز در فوتبال او را شگفت‌زده نمی‌کند و افزود:"این‌ها مسائل عادی هستند، چیزهایی که اتفاق افتاده و چیزهایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. ما باید با مسئولیت موقعیت و آنچه که نمایندگی می‌کنیم، با آن‌ها روبرو شویم. از اینجا به بعد، زمان کار برای تغییر وضعیت است."

