خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفت دیدار از هفته چهاردهم لیگ برتر

اعلام اسامی داوران هفت دیدار از هفته چهاردهم لیگ برتر
کد خبر : 1726988
لینک کوتاه کپی شد.

داوران بازی‌های روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در لیگ برتر فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، کمیته داوران اقدام به معرفی داوران ۷ دیدار از هفته چهاردهم در فصل جاری لیگ برتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ کرد که به شرح زیر است: 

یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴

*‌‌‌‌‌‌‌تراکتور - پیکان

داور: حسین زمانی کمک‌ها: عباس پورحیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش ناظر: حسین خانبان داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهاره سیفی

* پرسپولیس - آلومینیوم

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: هادی طوسی، رحیم حاجی پور و میثم عباسپور ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ایمان کهیش

دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴

* ملوان - فجرسپاسی

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: علیرضا مرادی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: شهاب محمدی کمک: دانیال باشنده

*خیبر خرم آباد - استقلال تهران

داور: احمد محمدی کمک‌ها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: بیژن حیدری کمک: محمدعلی صلاحی

*چادرملو اردکان - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: بهمن عبداللهی، سعید محمدی و هادی علی نیافر ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری

* گل گهر سیرجان - مس رفسنجان

داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد عطایی، مهران مصطفوی و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

 داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، حمیدرضا افشون و مهدی جبرئیلی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: امیرمحمد داودزاده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری