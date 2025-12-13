خبرگزاری کار ایران
رونالدو و شایعات حضور در «سریع و خشن»: پست وین دیزل دوباره جنجال‌ساز شد
انتشار یک تصویر مشترک از کریستیانو رونالدو و وین دیزل، بار دیگر شایعات درباره حضور ستاره فوتبال پرتغال در مجموعه سینمایی «سریع و خشن» را زنده کرده است.

 

به گزارش ایلنا،  نام کریستیانو رونالدو این‌بار نه به دلیل گل‌ها، افتخارات یا رکوردهای فوتبالی، بلکه به واسطه ارتباطش با دنیای سینما در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. ماجرا از جایی آغاز شد که وین دیزل، ستاره مجموعه فیلم‌های «سریع و خشن»، تصویری مشترک از خود در کنار فوق‌ستاره پرتغالی منتشر کرد و از وجود نقشی اختصاصی برای رونالدو در دنیای این مجموعه سینمایی خبر داد.

دیزل در توضیح اولیه این تصویر تأیید کرده بود که در مقطعی، نقشی مشخص برای رونالدو در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که بلافاصله توجه هواداران را به خود جلب کرد. اما نکته بحث‌برانگیز زمانی رخ داد که این بازیگر هالیوودی، پس از انتشار پست، بخشی از کپشن را به‌صورت بی‌سروصدا ویرایش و حذف کرد؛ تغییری که باعث شد شایعات درباره زنده بودن این ایده و احتمال اجرای آن در آینده دوباره قوت بگیرد.

نقشی که هرگز اجرا نشد؟

در نسخه اولیه کپشن، وین دیزل به پروژه «Los Bandoleros» اشاره کرده بود؛ فیلم کوتاهی که در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان پیش‌درآمد داستان «سریع و خشن» ساخته شد و خود دیزل نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده داشت. این اثر روایتگر شکل‌گیری گروه دومینیک تورتو در جمهوری دومینیکن بود و بازیگرانی چون میشل رودریگز، سونگ کانگ، تگو کالدرون و دان عمر در آن حضور داشتند.

از نظر زمانی نیز، حضور رونالدو در چنین پروژه‌ای چندان دور از ذهن نبود. این فیلم در تابستان ۲۰۰۹ منتشر شد؛ مقطعی که رونالدو به‌تازگی با انتقالی تاریخی از منچستریونایتد به رئال مادرید پیوسته و به‌عنوان جدیدترین «کهکشانی» فوتبال جهان معرفی شده بود. حضور کوتاه او در یک پروژه سینمایی پربیننده می‌توانست ترکیبی کم‌نظیر از فوتبال و سینما خلق کند.

با این حال، حذف نام «Los Bandoleros» از کپشن و باقی ماندن سایر بخش‌های پیام، باعث شده این پرسش در میان هواداران شکل بگیرد که آیا این ایده صرفاً به گذشته تعلق دارد یا قرار است در قالبی جدید احیا شود.

همزمانی با ساخت قسمت پایانی «سریع و خشن»

این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گفته می‌شود یازدهمین و احتمالاً آخرین قسمت مجموعه «سریع و خشن» در مرحله توسعه جدی قرار دارد و تولید آن از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. همزمان، زمزمه‌هایی درباره ساخت آثار فرعی و فیلم‌های کوتاه مرتبط با این فرنچایز نیز به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای حضور چهره‌ای جهانی مانند رونالدو فراهم کند.

پیش‌تر نیز نمونه‌هایی از این تلاقی میان فوتبال و سینما دیده شده است؛ از جمله حضور نیمار در فیلم «xXx: بازگشت زندر کیج» در کنار وین دیزل. با این حال، نفوذ و محبوبیت جهانی رونالدو در سطحی فراتر قرار دارد. او که پرطرفدارترین شخصیت جهان در اینستاگرام محسوب می‌شود، در صورت حضور در «سریع و خشن» می‌تواند رکوردهای تازه‌ای در میزان توجه و تعامل مخاطبان ثبت کند.

عکس جنجالی کِی گرفته شد؟

تصویری که موج جدید شایعات را به راه انداخته، مربوط به ۶ دسامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی کوتاه پس از شکست ۲ بر یک تیم النصر عربستان مقابل الاتحاد در لیگ حرفه‌ای این کشور. وین دیزل در آن مقطع برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ به جده سفر کرده بود و در جریان این رویداد، جایزه «شخصیت‌های ماندگار» را دریافت کرد. او پس از آن، در ورزشگاه حاضر شد و دیداری نیز با کریستیانو رونالدو داشت؛ دیداری که حالا، ماه‌ها بعد، دوباره به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ای تبدیل شده است.

