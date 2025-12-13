به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، رقابت‌های پاراتنیس روی میز در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز با برگزاری فینال دوبل پسران در کلاس ۱۴ خاتمه یافت.

در این دیدار تیم دو نفره ایران با ترکیب علی راستی و آرشام رمضانی به مصاف تیم دوبل چین تایپه رفت و در جدالی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به مدال طلا و عنوان قهرمانی رسید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان ۲ بر صفر عقب بود، اما در سه گیم بعدی به برتری رسید و در نهایت عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب جمع مدال‌های رشته پاراتنیس روی میز به عدد ۹ رسید. ملی‌پوشان ایران ۳ طلا و ۶ برنز کسب کردند.

