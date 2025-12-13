خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵؛

هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران

هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
کد خبر : 1726931
لینک کوتاه کپی شد.

تیم پاراتنیس روی میز دوبل پسران، سومین طلای کشورمان در این رشته در بازی‌های پاراآسیایی جوانان را کسب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، رقابت‌های پاراتنیس روی میز در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز با برگزاری فینال دوبل پسران در کلاس ۱۴ خاتمه یافت.

در این دیدار تیم دو نفره ایران با ترکیب علی راستی و آرشام رمضانی به مصاف تیم دوبل چین تایپه رفت و در جدالی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به مدال طلا و عنوان قهرمانی رسید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان ۲ بر صفر عقب بود، اما در سه گیم بعدی به برتری رسید و در نهایت عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب جمع مدال‌های رشته پاراتنیس روی میز به عدد ۹ رسید. ملی‌پوشان ایران ۳ طلا و ۶ برنز کسب کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری