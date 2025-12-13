بازیهای پاراآسیایی جوانان؛
تیم گلبال دختران ایران به مدال طلا رسید
تیم ملی دختران گلبال ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی، به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، در دیدار پایانی پنجمین دوره بازیهای گلبال دختران جوانان آسیا که در ورزشگاه المظهر دبی برگزار شد تیم ایران به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید.
تیم ایران که در هر دو نیمه بهتر از حریف ظاهر شد در نیمه نخست دو بر صفر حریف خود را شکست داد و در نیمه دوم به برتری ۴ بر ۲ دست یافت تا در مجموع به پیروزی ۶ بر دو برسد و مدال طلای مسابقات را از آن خود کند.
تیم گلبال دختران ایران که در دوره قبلی این مسابقات در بحرین به مدال نقره بسنده کرده بود در این دوره و در مرحله مقدماتی به چهار پیروزی مقابل کره جنوبی ( دو بار) و تایلند ( دو بار) رسیده بود.
ترکیب تیم گلبال دختران ایران را در این دوره از مسابقات راحله بخشی، زهرا السادات موسوی، صبا دهقانی، پریا دهقانی، فهیمه دلداده و مهتاب زندیه تشکیل می دادند. مژگان کربی (سرمربی)، مرجان حکم الهی (مربی) و بهاره آبستان به عنوان سرپرست کادر فنی و اجرایی تیم گلبال دختران ایران را برعهده داشتند.