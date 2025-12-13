خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛

تیم گلبال دختران ایران به مدال طلا رسید

تیم گلبال دختران ایران به مدال طلا رسید
کد خبر : 1726929
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی دختران گلبال ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی، به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، در دیدار پایانی پنجمین دوره بازی‌های گلبال دختران جوانان آسیا که در ورزشگاه المظهر دبی برگزار شد تیم ایران به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید.

تیم ایران که در هر دو نیمه بهتر از حریف ظاهر شد در نیمه نخست دو بر صفر حریف خود را شکست داد و در نیمه دوم به برتری ۴ بر ۲ دست یافت تا در مجموع به پیروزی ۶ بر دو برسد و مدال طلای مسابقات را از آن خود کند.

تیم گلبال دختران ایران که در دوره قبلی این مسابقات در بحرین به مدال نقره بسنده کرده بود در این دوره و در مرحله مقدماتی به چهار پیروزی مقابل کره جنوبی ( دو بار) و تایلند ( دو بار) رسیده بود.

ترکیب تیم گلبال دختران ایران را در این دوره از مسابقات راحله بخشی، زهرا السادات موسوی، صبا دهقانی، پریا دهقانی، فهیمه دلداده و مهتاب زندیه تشکیل می دادند. مژگان کربی (سرمربی)، مرجان حکم الهی (مربی) و بهاره آبستان به عنوان سرپرست کادر فنی و اجرایی تیم گلبال دختران ایران را برعهده داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری