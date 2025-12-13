حقیقت شناس ‌آخرین طلای پاراتکواندوی ایران را دشت کرد

به گزارش ایلنا، در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار‌‌ در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار‌ در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که ابتدا مهراوه دومهری و رومینا چمسورکی در بخش دختران یک برنز و‌ یک نقره به دست آوردند.

امیرمحمد حقیقت شناس هم که آخرین شانس طلای پاراتکواندوی پسران بود، بعد از پیروزی در دور‌ اول مقابل ماروگان از هند و شکست در «توشپولوتوف» از ازبکستان در نیمه نهایی، در فینال به مصاف پاراتکواندوکار تایلندی رفت .

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف تایلندی خود موفق شد آخرین مدال پاراتکواندوی ایران را به رنگ طلا دربیاورد.

بدین ترتیب پرونده مسابقات پاراتکواندو برای با چهار طلا، سه نقره و دو برنز بسته شد.

انتهای پیام/