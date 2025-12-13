خبرگزاری کار ایران
مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی؛

حقیقت شناس ‌آخرین طلای پاراتکواندوی ایران را دشت کرد

مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی 2025 دوبی که از دیروز آغاز شده بود، امروز(شنبه) نیز پیگیری شد.

به گزارش ایلنا،  در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار‌‌ در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار‌ در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که ابتدا مهراوه دومهری و رومینا چمسورکی در بخش دختران یک برنز و‌ یک نقره به دست آوردند.

امیرمحمد حقیقت شناس هم که آخرین شانس طلای پاراتکواندوی پسران بود، بعد از پیروزی در دور‌ اول مقابل ماروگان از هند و شکست در «توشپولوتوف» از ازبکستان در نیمه نهایی، در فینال به مصاف پاراتکواندوکار تایلندی رفت .

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف تایلندی خود موفق شد آخرین مدال پاراتکواندوی ایران را به رنگ طلا دربیاورد.

بدین ترتیب پرونده مسابقات پاراتکواندو برای با چهار طلا، سه نقره و دو برنز بسته شد.

انتهای پیام/
