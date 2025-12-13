خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید

پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
کد خبر : 1726925
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی گلبال پسران ایران در چارچوب بازیهای پاراآسیایی جوانان به مدال برنز رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در شهر دبی جریان دارد، تیم گلبال پسران ایران در دیدار رده بندی مقابل تایلند با نتیجه ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

در این بازی ایران در ۱۲ دقیقه نخست به پیروزی ۸ بر ۴ رسید و با ادامه برتری خود در نیمه دوم توانست به برتری ۷ بر ۳ برسد تا در مجموع ۱۵ بر ۷ تایلند را شکست دهد و صاحب گردن آویز برنز شود.

تیم گلبال پسران ایران در این دوره از رقابتها با ترکیب علی ریگی، سید علیرضا رسولی، طاها کرامتی، سید محمد علی موسوی، احمد رضا قاسمی، مهدی غفوری و سرمربیگری محمود یوسفیان و صاحب یوسفی به عنوان مربی پا به میدان گذاشته بود. محمدرضا مظلومی سرپرستی تیم را برعهده داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری