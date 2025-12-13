حسینی: قولی برای شکست دادن پرسپولیس نمیدهم
مجتبی حسینی میگوید تیمش با تمام قوا و انگیزه در بازی پرسپولیس حاضر می شود.
به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک همواره شرایط سختی را برای پرسپولیس رقم زده و حالا در هفته سیزدهم میهمان سرخپوشان در تهران است. او صحبتهای جالبی را در نشست خبری پیش از این بازی انجام داد. مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس در ابتدا گفت: فکر میکنم دو یا سه روز پیش با سپاهان بازی کردیم و فرصت کمی برای ریکاوری داشتیم. سعی کردیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و البته نمیتوانستیم کار دیگری جز انجام ریکاوری انجام بدهیم. امیدوارم برنامههای ما در زمین مقابل پرسپولیس جواب بدهد.
وی با اشاره به مهاجمان باتجربه پرسپولیس تصریح کرد: خیلی مهم است که مقابل چنین تیمهایی مرتکب اشتباه نشوید. تیمهایی مثل پرسپولیس، بازیکنان باکیفیتی در جلوی زمین دارند که از موقعیتها و قابلیتهای فردیشان بهخوبی استفاده میکنند. باید حواسمان جمع باشد که مقابل این تیمها، دچار اشتباه نشویم و بازی را بهخوبی کنترل کنیم.
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در مورد مصدومان تیمش گفت: یکی دو مصدوم داریم، اما تیم آلومینیوم در مجموع برای این بازی آماده است. فقط کمی نگران ریکاوری هستیم، تیم چون فاصله دو بازی ما خیلی کم است.
حسینی درباره میدان دادن به بازیکنان جوان و پذیرفتن ریسک آن گفت: ما شرایط را نگاه می کنیم. عمدتاً در تیمهایی بودهایم که از لحاظ بنیه مالی خیلی بالا نبودهاند. اعتقادم این است که فرصت دادن به بازیکنان مستعد ریسک نیست، اما فشار زیادی به آدم وارد میکند. تا آنها بازدهی خوبی پیدا کنند زمان میبرد و تحمل اشتباهات جوانان به آدم فشار وارد میکند. در ورزش حرفهای باید قابلیت استفاده از بازیکنان مستعد را داشته باشید و به آنها به چشم خریدار نگاه کنید. در نهایت درست است که آدم اذیت میشود، اما این فرایند در مجموع به سود باشگاه است.
وی در واکنش به انتقادها از کیفیت پایین زمین ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک در دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: فصل گذشته پنج یا شش بازی (بهجز دیدارهای آلومینیوم) مانند فینال جام حذفی و دربی در این استادیوم برگزار شد. زمین را دیدهاند و تصمیم گرفتهاند که بازی را آنجا برگزار کنند. کیفیت زمین اراک از کیفیت زمین بازی فردا (ورزشگاه شهدای شهر قدس) خیلی بهتر است.
سرمربی آلومینیوم در مورد هدف تیمش در ادامه فصل و همچنین نتایج مثبت آلومینیوم مقابل پرسپولیس گفت: تلاش میکنیم بیشترین انرژی را همیشه بگذاریم و با بالاترین توان در زمین حاضر شویم تا هواداران خودمان را خوشحال کنیم. اگر بتوانیم نتیجه بگیریم، خیلی خوب است و امیدوارم هواداران هم شاد باشند. فقط میتوانیم قول بدهیم که بهترین بهره را از تمام توان و داشتههای خودمان ببریم و مقابل این تیمهای قوی، خوب ظاهر شویم و بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم و کار دیگری نمیتوانیم بکنیم.
حسینی درباره احتمال تغییر سیستم تیم آلومینیوم نسبت به بازیهای قبلی که مورد توجه اوسمار بود، گفت: هر مسابقه شرایط خودش را دارد. بازیکن آلومینیوم در یک بازی آسیب دید و مجبور شدیم سیستم را عوض کنیم. تیم ما قابلیت بازی با سه و دو مدافع وسط را دارد و بچهها بهخوبی میتوانند در هر دو سیستم بازی کنند. باید ببینیم شرایط چگونه پیش میرود.
حسینی در مورد برگزاری دیدار با پرسپولیس در ساعت 16:15 و در ورزشگاه شهدای شهر قدس گفت: هر ساعتی اعلام کنند، بازی میکنیم و این موضوع از اختیار من خارج است. زمین شهر قدس خوب بود، اما اینقدر به آن فشار آمد که کیفیت خودش را از دست داده است. این زمین کیفیت خوبی ندارد و در روند بازی مشکل ایجاد میکند. چنین کیفیت زمینی در شأن فوتبال ما نیست.
سرمربی آلومینیوم درباره همگروهی تیم ملی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند در جام جهانی 2026 گفت: اعتقاد شخصی من این است که قرعه راحتی در دور اول جام جهانی وجود ندارد و اگر تاریخچه بازیها را نگاه کنید، میبینید که اتفاقات عجیب زیادی در مرحله گروهی جام جهانی اتفاق میافتد. صحبت درباره قرعه اشتباه است. ما باید فقط به فکر تیم خودمان باشیم و شرایط خودمان را در نظر بگیریم.
حسینی در مورد اینکه بازیکنان جوان آلومینیوم تجربه بیشتری نسبت به گذشته دارند، گفت: بچههای ما پختهتر شدهاند. بازیکنی که 13 دیدار لیگ برتری داشته، از رده امیدها و لیگ یک آمده و بازیهای بزرگی را پشت سر گذاشته، روند بهتری کسب میکند. امیدوارم بچههای ما، شرایط تمرینی را به مسابقه ببرند و خیلی به بازی امید دارم تا کیفیت خودشان را نشان بدهند.
وی درباره اُفت محمد امین کاظمیان در پرسپولیس، نسبت به حضورش در تیم آلومینیوم توضیح داد: شرایط بازی در تیمهای بزرگ فرق میکند. رقبا و فشار در تیمهای بزرگ وجود دارد. از امین دور هستم و نمیدانم چه اتفاقاتی برای او افتاده، اما او کیفیت لازم را دارد. شرایط بازی در تیمهایی چون استقلال، پرسپولیس و سپاهان که فشار کاری زیادی دارد، با تیمهای پایینتر متفاوت است. بازیکنی که به چنین تیمهایی میرود، باید تحمل فشار زیاد را داشته باشد. به امین میگویم قوی کار کند و تحمل فشار را داشته باشد تا به شرایط خوب بازگردد. این تنها توصیهای است که میتوانم به او بکنم.