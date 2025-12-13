به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی پرسپولیس که با کسب ده امتیاز از چهار مسابقه سرخ‌ها را به کورس قهرمانی نیم فصل برگرداند حالا یک بازی حساس برابر تیم سرسخت آلومینیوم اراک خواهد داشت. او در کنفرانس خبری حاضر شد تا با رسانه‌ها گفت‌وگو کند.

*صحبت‌های ابتدایی

ظهر همگی بخیر. خوشحالم که بازهم شما را اینجا می‌بینم. یک بازی مهم دیگر در نیم فصل اول. همه تیم‌ها تا انتهای نیم فصل اول سعی می‌کنند بیشترین امتیاز ممکن را کسب کنند تا نیم فصل را به راحتی تمام کنند و وارد نیم فصل دوم بشوند. پرسپولیس هم از این قضیه مستثنی نیست و سعی می‌کنیم بیشترین امتیاز را کسب کنیم تا در نیم فصل دوم برای قهرمانی رقابت کنیم.

*شناخت از آلومینیوم

طبق نتایجی که بازی‌های پرسپولیس و آلومینیوم داشتند، همیشه این بازی برای دو تیم سخت بوده است. تیم آلومینیوم از نظر تاکتیکی شبیه حریف آخر ما، پیکان است. آنها با پنج دفاع و سیستم پنج، دو، سه، یک بازی می‌کنند. مربی‌ای دارند که از تیم‌های دیگر شناخت دارد و در بازی مقابل سپاهان دیدیم که دوتا خط چهار بازیکن در زمین گذاشته بود. تیم ما باید آماده باشد برای تغییر تاکتیک و تغییر ساختار تیم مقابل تا بتواند یک بازی خوب انجام بدهد.

*قرار گرفتن نام فخریان و صادقی در لیست خروج

ما فعلا لیست خروجی نداریم. همه بازیکنان در نیم فصل نقل و انتقالات می‌توانند از تیم‌های دیگر پیشنهاد بگیرند و باتوجه به آن پیشنهاد یک تصمیمی را که برای هر دو طرف خوب باشد گرفته می‌شود. می‌خواهم تاکید کنم که در حال حاضر لیست خروج ندارم. این‌ها همه به پیشنهادها بستگی دارد و باید ببینم به نفع تیم ما هست یا نه. ما دو تا جای خالی داریم و می‌توانیم بازیکن بگیریم تا تیم‌مان را در بعضی نقاط بهتر کنیم.

*غایبان پرسپولیس

بعضی بازیکن‌های‌مان سرماخوردگی یا مصدومیت کوچک داشتند اما نمی‌توانم بگویم چه کسانی برای بازی فردا نیستند.

*بازگشت سیدجلال حسینی به کادرفنی

من دفعه قبلی هم که اینجا سرمربی شدم سیدجلال خیلی به من کمک کرد. او دوست خوب من است و اعتماد زیادی به او دارم اما این‌ چیزی نیست که همینطوری بخواهیم و اتفاق بیفتد. باید با خود جلال و باشگاه صحبت کنیم و بعد ببینیم دو طرف این را می‌خواهند یا نه.

*تغییر تاکتیک اوسمار نسبت به دوره قبلی و کم گل شدن بازی‌ها

سری قبل که اینجا بودم، دو سال با تیم بودم و شناخت زیادی از تیم داشتم و کار راحت‌تر بود. اما بازیکن‌هایی که الان هستند سعی می‌کنیم به شناخت از هم برسیم تا کارهای تاکتیکی‌مان را درست انجام بدهیم‌. کیفیت چمن هم هست. اگر چمن خوب باشد کارهای هجومی بهتری می‌شود انجام داد. اگر چمن خراب باشد شاید راحت‌تر بشود کارهای دفاعی را انجام داد اما رو به جلو بودن سخت است.

*وضعیت اوریه و عصبی بودن در زمین!

از چه نظر عصبی؟ به نظرم لیگ ایران به خصوص در دفاع فیزیکی است و بازیکن خارجی که نتواند خودش را با این شرایط تطبیق دهد اصلا نمی‌تواند بازی کند.

*احتمال استراحت دادن به بازیکنان به دلیل بازی با تراکتور

فرق بازی فردا با بازی هفته پیش این است که تایم بین آن بازی کمتر بود ولی این بازی تایم بیشتری برای ریکاوری داشتیم. بازی فردا فرق می‌کند و در تمرین امروز می‌فهمیم هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر تکنیکی که چه کسانی می‌توانند بازی کنند.

*هدف و دورنمای اوسمار برای پرسپولیس

کلا پرسپولیس باید برای قهرمانی بجنگد. در کنفرانس قبلی و الان هم گفتم که سعی می‌کنیم حداکثر امتیازات باقی مانده نیم فصل اول را بگیریم تا آن فاصله امتیازی با صدر جدول کمتر باشد. اگر فاصله دو، سه امتیاز باشد می‌توانیم با یک برد آن را جبران کنیم. وقتی اینجا قرارداد بستم گفتیم همه اینجا سعی‌مان را می‌کنیم که به قهرمانی برسیم‌.

