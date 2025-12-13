رسواییای که میتواند آرژانتین را از جام جهانی آینده حذف کند!
یک پرونده قضایی جنجالی در آرژانتین، فدراسیون فوتبال این کشور (AFA) و رئیس آن، کلودیو «چیکی» تاپیا را در کانون توجه نهادهای قضایی و فیفا قرار داده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه معتبر لا ناسیون در گزارشی تفصیلی از تشدید برخورد دستگاه قضایی آرژانتین با کلودیو «چیکی» تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش، قاضی فدرال دانیل رافکاس دستور انجام بازرسیهای جدید در یک شهرک مسکونی لوکس در منطقه «پیلار» را صادر کرده؛ جایی که ملکی مجلل به نام شرکت Real Central SRL ثبت شده و گفته میشود به افرادی مرتبط با رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین تعلق دارد.
این ملک به نام لوسیانو پانتانو و آنا لوسیا کونته ثبت شده است؛ افرادی که بنا بر ادعای دادستانی، بهعنوان واسطه یا «پوششی» برای منافع رئیس فدراسیون فوتبال عمل کردهاند. هر دو نفر در حال حاضر ممنوعالخروج هستند.
این عملیات در ادامه مجموعه بازرسیهایی انجام شده که پیشتر بیش از ۱۵ باشگاه فوتبال و همچنین یک دفتر در مرکز شهر بوئنوسآیرس را دربر گرفته بود. هدف این تحقیقات، بررسی نحوه انباشت ثروت تاپیا و اطرافیانش و احتمال وجود ثروتاندوزی غیرقانونی و استفاده از افراد واسطه است.
در همین پرونده، پابلو توویخینو، خزانهدار فدراسیون فوتبال آرژانتین، نیز تحت بازجویی قرار دارد و گفته میشود ممکن است از ساکنان همان عمارت لوکس باشد. همچنین شرکت مالی Sur Finanzas به اتهام اعطای وام به باشگاهها با شرایط «سوءاستفادهگرانه» و خارج از چارچوبهای متعارف، در مظان اتهام قرار گرفته است.
نگرانی فیفا و پیامدهای بینالمللی
به نوشته لا ناسیون، این پرونده دیگر صرفاً یک موضوع فوتبالی نیست و ابعاد سیاسی و حقوقی گستردهتری پیدا کرده است. نهادهای قضایی در تلاشاند مشخص کنند آیا تخلفاتی مانند فساد مالی و استفاده از افراد پوششی رخ داده یا خیر. در این میان، فیفا نیز با دقت تحولات را زیر نظر دارد؛ چرا که هرگونه شائبه دخالت سیاسی یا تخلف ساختاری میتواند به اعمال مجازاتهای بینالمللی منجر شود؛ موضوعی که حتی احتمال حذف آرژانتین از جام جهانی آینده را مطرح کرده است.
تأثیر بر تیم ملی
در سایه این فضای پرتنش، تیم ملی آرژانتین نیز با احتیاط عمل میکند. طبق گزارشها، لیونل اسکالونی، سرمربی آلبیسلسته، هنوز نسبت به برگزاری دیدار فینالیسیما مقابل اسپانیا در ماه مارس اطمینان کامل ندارد؛ تردیدی که بهعنوان نشانهای دیگر از شرایط ناپایدار حاکم بر فدراسیون فوتبال آرژانتین ارزیابی میشود.