مسی: عاشق هند هستم و از محبوبیت فوتبال در این کشور خوشحالم
لیونل مسی، فوقستاره آرژانتین و اینتر میامی، در جریان تور سهروزه خود در هند با سنجیو گونکا، رئیس گروه RPSG، دیدار کرد و از عشق مردم این کشور به فوتبال ابراز خرسندی نمود.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی که بامداد جمعه ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) وارد هتل حیات ریجنسی شد، صبح همان روز با سنجیو گونکا دیدار گرمی داشت. این دیدار بخشی از تور «GOAT Tour India ۲۰۲۵» مسی است که طی آن از چهار شهر حیدرآباد، بمبئی، دهلی و کلکته بازدید میکند و قرار است با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، نیز دیدار کند.
گونکا که علاقه زیادی به ورزش دارد، در این دیدار گفت:«افتخار و امتیاز بزرگی است که از شما در هند میزبانی کنیم. شما یک اسطوره و منبع الهام هستید؛ میلیونها نفر در سراسر جهان به شما نگاه میکنند.» ویدئوی این دیدار توسط گونکا، تاجر و سرمایهگذار هندی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد.
مسی نیز در گفتوگوی صمیمانه با گونکا اظهار داشت:«منتظر بازگشت دوباره به هند هستم. فوتبال زندگی من است و دیدن مردمی که این ورزش را دوست دارند، بسیار لذتبخش