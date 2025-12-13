خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسی: عاشق هند هستم و از محبوبیت فوتبال در این کشور خوشحالم

مسی: عاشق هند هستم و از محبوبیت فوتبال در این کشور خوشحالم
کد خبر : 1726807
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی، فوق‌ستاره آرژانتین و اینتر میامی، در جریان تور سه‌روزه خود در هند با سنجیو گونکا، رئیس گروه RPSG، دیدار کرد و از عشق مردم این کشور به فوتبال ابراز خرسندی نمود.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی که بامداد جمعه ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) وارد هتل حیات ریجنسی شد، صبح همان روز با سنجیو گونکا دیدار گرمی داشت. این دیدار بخشی از تور «GOAT Tour India ۲۰۲۵» مسی است که طی آن از چهار شهر حیدرآباد، بمبئی، دهلی و کلکته  بازدید می‌کند و قرار است با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، نیز دیدار کند.

گونکا که علاقه زیادی به ورزش دارد، در این دیدار گفت:«افتخار و امتیاز بزرگی است که از شما در هند میزبانی کنیم. شما یک اسطوره و منبع الهام هستید؛ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به شما نگاه می‌کنند.» ویدئوی این دیدار توسط گونکا، تاجر و سرمایه‌گذار هندی،  در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد.

مسی نیز در گفت‌وگوی صمیمانه با گونکا اظهار داشت:«منتظر بازگشت دوباره به هند هستم. فوتبال زندگی من است و دیدن مردمی که این ورزش را دوست دارند، بسیار لذت‌بخش کلکته رفت و با هواداران دیدار کرد. مسی پس از پایان برنامه کلکته، راهی فرودگاه شد و عازم حیدرآباد، مقصد بعدی تور خود، گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری