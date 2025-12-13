خبرگزاری کار ایران
وضعیت امباپه در هاله‌ای از ابهام (ویدئو)

غیبت کیلیان امباپه مقابل منچسترسیتی، بحران مصدومیت‌ها در رئال مادرید را وارد مرحله نگران‌کننده‌تری کرده است‎.‎

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در آخرین دیدار خود برابر منچسترسیتی ناچار شد بدون حضور کیلیان امباپه پا به میدان بگذارد؛ غیبتی که نگرانی‌های زیادی را در اردوی کهکشانی‌ها به وجود آورده است.

مهاجم فرانسوی نامش در فهرست بازی قرار داشت، اما حتی فرصت گرم‌کردن هم پیدا نکرد و مسابقه را از روی نیمکت دنبال کرد. ژابی آلونسو پس از پایان بازی با ابراز نگرانی درباره شرایط این بازیکن گفت: «امباپه آماده بازی نبود و هنوز مشخص نیست بتواند در بازی بعدی لالیگا مقابل آلاوس به میدان برود یا نه. باید منتظر بمانیم و وضعیتش را ارزیابی کنیم.»

این وضعیت باعث شده سرمربی رئال مادرید نتواند روی گلزن اصلی تیمش حساب ویژه‌ای باز کند و حضور امباپه در بازی‌های پیش‌ رو نیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. مصدومیت او به نیمه نخست دیدار قبلی برابر سلتاویگو و از ناحیه زانوی چپ بازمی‌گردد؛ آسیبی که اگرچه جدی به نظر نمی‌رسد، اما ناراحتی آن همچنان ادامه دارد. باشگاه رئال مادرید در چنین شرایطی سیاستی مشخص دارد و تمایلی به ریسک کردن، به‌خصوص درباره بازیکنی در سطح امباپه، نشان نمی‌دهد. اوضاع زمانی جالبتر و پیچیده تر می شود که بنابر اخبار منتشر شده، با توجه به روند نامناسب رئال مادرید در چند بازی گذشته در مسابقات لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا، صبر مدیران باشگاه به ویژه فلورنتینو پرز به سر رسیده و بازی آینده با آلاوس آخرین فرصت به ژابی برای بهبود روند باشگاه است. گفته می شود در صورتی که هر نتیجه ای جز برد در این بازی رقم بخورد، ژابی از سمت خود برکنار خواهد شد.

در مجموع، وضعیت مصدومیت‌ها در رئال مادرید به مرحله بحرانی رسیده است. در بازی مقابل آلاوس، این تیم نمی‌تواند از حضور کارواخال، ترنت الکساندر آرنولد، مندی، کارراس، فران گارسیا، آلابا و میلیتائو در خط دفاع بهره ببرد و شرایط دین هویسن نیز همچنان نامعلوم است. در خط میانی کاماوینگا غایب خواهد بود و در خط حمله نیز اندریک به دلیل محرومیت در دسترس نیست. در صورتی که امباپه هم نتواند به ترکیب اضافه شود، تعداد غایبان رئال مادرید به ۱۱ بازیکن خواهد رسید؛ وضعیتی نگران‌کننده که می‌تواند در آستانه دیدارهای حساس لیگ و لیگ قهرمانان اروپا به یک بحران جدی برای کهکشانی‌ها تبدیل شود.

