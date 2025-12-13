اسامی محرومان هفته چهاردم لیگ اعلام شد
اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد و در این بین دو بازیکن 4 اخطاره و دو بازیکن که کارت قرمز دریافت کرده بودند، در مسابقات این هفته لیگ برتر محروم هستند.
در این هفته تیمهای مدعی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور هیچ محرومی ندارند و با نفرات کامل کادرفنی و بازیکنانشان به مصاف حریان خود خواهند رفت.
اسامی محروومان این هفته لیگ به شرح زیر است:
علی خوش ذات مربی ۲ اخطاره استقلال خوزستان
ادسون ماردن الوز پریرا ۴ اخطاره، رضا دهقان ۴ اخطاره چادرملو اردکان
داریوش شجاعیان کارت قرمز شمس اذر قزوین
احمد تقوی مربی ۲ اخطاره فجرشهید سپاسی شیراز
سینا اسد بیگی کارت قرمز فولاد خوزستان
علیرضا محمد مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان
دیدارهای هفته چهاردهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود.