اسامی محرومان هفته چهاردم لیگ اعلام شد

اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد  و در این بین  دو بازیکن  4 اخطاره و دو بازیکن که کارت قرمز دریافت کرده بودند، در مسابقات این هفته لیگ برتر محروم هستند.

 در  این هفته تیم‌های مدعی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور هیچ محرومی ندارند و با نفرات کامل کادرفنی و بازیکنان‌شان به مصاف حریان خود خواهند رفت.

اسامی محروومان این هفته لیگ به شرح زیر است:

علی خوش ذات مربی ۲ اخطاره استقلال خوزستان

ادسون ماردن الوز پریرا ۴ اخطاره، رضا دهقان  ۴ اخطاره چادرملو اردکان

داریوش شجاعیان کارت قرمز شمس اذر قزوین

احمد تقوی مربی ۲ اخطاره  فجرشهید سپاسی شیراز

سینا اسد بیگی کارت قرمز فولاد خوزستان

علیرضا محمد مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان

دیدارهای هفته چهاردهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود.

