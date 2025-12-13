بازگشت نازون و تغییر احتمالی معادلات خط حمله استقلال
بازگشت داکنز نازون به تمرینات استقلال در آستانه دیدارهای حساس پیش رو میتواند آرایش هجومی آبیها را وارد مرحله تازهای کند و گزینههای کادرفنی را برای ادامه فصل افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، حضور دوباره داکنز نازون در تمرینات استقلال را باید فراتر از یک خبر پزشکی ساده ارزیابی کرد. مهاجم هائیتیایی که به دلیل مصدومیت مدتی از ترکیب دور بود، حالا با اعلام آمادگی کامل به جمع آبیها بازگشته و در شرایطی در دسترس کادرفنی قرار گرفته که استقلال در مقطع حساسی از فصل به سر میبرد. تقابل با خیبر خرمآباد در لیگ برتر و سپس دیدار مهم برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، اهمیت این بازگشت را دوچندان کرده است.
با وجود آماده شدن نازون، نقش او در ترکیب استقلال همچنان محل بحث است. هنوز مشخص نیست کادرفنی در بازی پیش رو از این مهاجم در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد یا مانند هفتههای گذشته، حضور او را به دقایق پایانی مسابقه محدود میکند. این تردید بیشتر به شرایط بدنی بازیکنی بازمیگردد که تازه از مصدومیت عبور کرده و نیاز به مدیریت دقایق بازی دارد. به همین دلیل، استفاده تدریجی از نازون در دیدار با خیبر محتملترین سناریو به نظر میرسد تا هم از ریسک آسیبدیدگی دوباره جلوگیری شود و هم او به تدریج به فرم مسابقه بازگردد.
در عین حال، وضعیت خط حمله استقلال باعث شده بازگشت نازون اهمیت ویژهای پیدا کند. این مهاجم از زمان پیوستن به آبیها هنوز موفق به گلزنی نشده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند، ضمن آنکه سحرخیزان نیز در هفتههای اخیر ثبات لازم را نداشته است. همین شرایط موجب شده حضور دوباره نازون حتی بدون تضمین جایگاه ثابت، معادلات هجومی استقلال را تحت تاثیر قرار دهد. آبیها امیدوارند این بازگشت بتواند قفل خط حمله را باز کند و اگر با مدیریت درست همراه شود، نازون به تدریج به همان مهاجمی تبدیل شود که در ابتدای فصل روی تواناییهایش حساب باز شده بود.