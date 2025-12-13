آغاز پرحاشیه تور هند لیونل مسی: اعتراض هواداران در کلکته (عکس)

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ANI هند، تور هند لیونل مسی، ستاره فوتبال جهان، روز شنبه در شرایطی آغاز شد که نارضایتی شدید هواداران فضای ورزشگاه سالت‌لیک کلکته را ملتهب کرد. مسی که به‌عنوان بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی و فرهنگی به هند سفر کرده، تنها حدود ۲۰ دقیقه در این ورزشگاه حضور داشت.

مهاجم تیم ملی آرژانتین و باشگاه اینترمیامی پس از ورود به ورزشگاه، دور زمین قدم زد و برای هواداران دست تکان داد، اما به دلیل ازدحام شدید اطرافیان و حلقه امنیتی گسترده، خیلی زود محل را ترک کرد. این خروج زودهنگام با واکنش تند برخی تماشاگران همراه شد.

ویدئوهای منتشرشده از سوی ANI نشان می‌دهد که تعدادی از هواداران با کندن صندلی‌های ورزشگاه، آن‌ها را به داخل زمین و پیست دوومیدانی پرتاب کردند. همچنین برخی افراد با عبور از حصار اطراف زمین، اشیای مختلفی را به سمت زمین بازی پرتاب کردند.

یکی از هواداران حاضر در ورزشگاه در گفت‌وگو با ANI گفت:«فقط سیاستمداران و بازیگران اطراف مسی بودند. پس چرا ما را دعوت کردند؟ ما بلیت ۱۲ هزار روپیه‌ای خریدیم، اما حتی نتوانستیم چهره او را ببینیم.»

مسی در قالب تور هند قرار است در رویدادهایی از جمله کنسرت‌ها، کلینیک‌های فوتبال پایه، مسابقات پدل و برنامه‌های خیریه در شهرهای کلکته، حیدرآباد، بمبئی و دهلی شرکت کند.

انتهای پیام/