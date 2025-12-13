به گزارش ایلنا، صحبت‌های اوسمار ویه‌را بعد از برد برابر پیکان را نمی‌توان تنها در قالب توضیحی درباره چرخش ترکیب تفسیر کرد. سرمربی برزیلی با اشاره به فشردگی مسابقات و خستگی بازیکنان، استفاده از نفرات کمتر به‌کارگرفته‌شده را تصمیمی منطقی دانست اما آنچه در زمین مسابقه دیده شد، این انتخاب را از یک تغییر موقت به گزینه‌ای قابل بررسی برای ادامه فصل تبدیل کرد.

مهم‌ترین جابه‌جایی دفاعی پرسپولیس در این دیدار، حضور حسین ابرقویی به جای مرتضی پورعلی‌گنجی بود. پورعلی‌گنجی که در دربی هفته قبل فشار بدنی زیادی را تحمل کرده بود، از نظر شرایط جسمانی در وضعیتی قرار داشت که بازی دادن به او می‌توانست ریسک‌پذیر باشد و اوسمار با رویکردی محتاطانه ترجیح داد از مدافع باتجربه خود محافظت کند. با این حال، نمایش مطمئن ابرقویی در قلب دفاع معادلات را تغییر داد. این مدافع بدون اشتباه بزرگ، وظایف خود را به‌خوبی انجام داد و در سازمان‌دهی خط دفاعی عملکرد قابل قبولی داشت تا نشان دهد می‌تواند چیزی فراتر از یک جانشین موقت باشد.

عملکرد ابرقویی اکنون یک سوال جدی را پیش روی کادرفنی پرسپولیس قرار داده است. آیا اوسمار در ادامه فصل به استفاده چرخشی از مدافعان میانی روی می‌آورد یا این بازیکن توانسته جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی پیدا کند. در تیمی که پورعلی‌گنجی یکی از باتجربه‌ترین عناصر خط دفاعی به شمار می‌رود، حضور یک رقیب جدی می‌تواند هم سطح تمرینات را ارتقا دهد و هم دست سرمربی را برای مدیریت فشار مسابقات بازتر کند.

در عین حال، وضعیت کلی خط دفاعی پرسپولیس همچنان نیازمند توجه است. سرخ‌پوشان اگرچه در دو دیدار اخیر برابر استقلال و پیکان دروازه خود را بسته نگه داشته‌اند اما در دفاع روی ضربات شروع مجدد و برخی لحظات حساس هنوز نشانه‌هایی از ناهماهنگی دیده می‌شود. اوسمار به‌خوبی می‌داند کلین‌شیت‌های اخیر الزاماً به معنای رسیدن به ساختار ایده‌آل نیست و برای عبور موفق از مقاطع حساس فصل، به کم‌اشتباه‌ترین ترکیب ممکن نیاز دارد. تصمیم‌های او در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد تغییر ایجادشده در قلب دفاع، تنها یک انتخاب موقتی بوده یا آغاز یک چینش تازه برای ترمیم یکی از حساس‌ترین خطوط پرسپولیس است.

انتهای پیام/