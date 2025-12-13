دلایل افت یاسر آسانی در هفتههای اخیر و چالش جدید خط حمله استقلال
افت اخیر یاسر آسانی در استقلال برخلاف یک نوسان معمولی، حاصل ترکیب چند عامل فنی و بدنی است و عملکرد کماثر او در سه بازی اخیر نشان میدهد کادرفنی برای بازگرداندن این وینگر تاثیرگذار به اوج، نیازمند تغییرات جدی در برنامهریزی و چیدمان تاکتیکی است.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی در ماههای ابتدایی فصل یکی از چهرههای کلیدی استقلال بود و با ثبت ۶ گل و پاس گل تا پایان هفته سیزدهم در جمع موثرترین بازیکنان لیگ قرار داشت. اما روند هفتههای اخیر تصویر متفاوتی ارائه میدهد. افت محسوس او در سه مسابقه مهم برابر فولاد و پرسپولیس و ملوان باعث شد استقلال بخش مهمی از توان تهاجمی خود را از دست بدهد و این مسئله کادرفنی را درباره وضعیت این بازیکن حساس نگران کرده است.
یکی از عوامل اصلی این افت به تغییر رویکرد رقبا در مهار او برمیگردد. آسانی اکنون بهعنوان نقطه تمرکز سیستم هجومی استقلال شناخته میشود و تیمها با برنامه مشخص برای متوقف کردن او وارد زمین میشوند. بستن مسیرهای نفوذ از جناح راست، استفاده از پوشش دو نفره و کم کردن فضای مناسب برای دریبل و شتابگیری باعث شده او کمتر در موقعیتهای تعیینکننده قرار بگیرد. از سوی دیگر، استقلال نیز در لحظات لازم نتوانسته راهکاری متفاوت برای باز کردن این خطوط دفاعی ارائه کند و حتی تعویضها یا جابهجاییهای تاکتیکی هم نتوانستهاند آسانی را دوباره به مدار تاثیرگذاری بازگردانند. این شرایط بار دیگر بحث تغییر پست او یا استفاده ترکیبی از رضاییان و حردانی را تقویت کرده است.
در کنار مشکلات فنی، شرایط بدنی آسانی نیز نقش جدی در افت اخیر او دارد. او پس از یک فصل طولانی و سنگین در لیگ کره جنوبی عملاً بدون استراحت وارد فوتبال ایران شد و از آغاز فصل با حضور ثابت در ترکیب استقلال بار زیادی را تحمل کرد. بازیهای پرفشار ۹۰ دقیقهای و مسئولیت سنگین نقش هجومی در سیستم ساپینتو اکنون به شکل خستگی در سرعت، تصمیمگیری و کیفیت حرکات او نمایان شده است. سفرهای دورهای برای همراهی تیم ملی آلبانی نیز بار ذهنی و جسمی این فشار را بیشتر کرده است و مانع از ریکاوری کامل او شده است.
مجموعه این عوامل نشان میدهد افت آسانی نه یک اتفاق لحظهای، بلکه نتیجه روندی قابل پیشبینی بوده است. استقلال برای بازگرداندن این وینگر به بهترین فرم، به مدیریت دقیق دقایق بازی، تعادلبخشی به ساختار حمله و کم کردن وابستگی مستقیم به تواناییهای فردی او احتیاج دارد. تداوم روند فعلی میتواند نهتنها بر عملکرد آسانی، بلکه بر کل سیستم هجومی استقلال تاثیر منفی بگذارد و مسیر این تیم در ادامه لیگ را دشوارتر کند.