پوستونسکی و بحران میانه میدان تراکتور در غیاب او

به گزارش ایلنا، نتایج اخیر تراکتور بیانگر آن است که مصدومیت ایگور پوستونسکی تنها حذف یک بازیکن از ترکیب اصلی نیست و پیامدهای تاکتیکی گسترده‌ای برای تیم داشته است. هافبک کرواتی که در مدت کوتاه حضورش در تبریز به مهره ثابت در تفکرات دراگان اسکوچیچ تبدیل شد، نقشی میان‌خطی را ایفا می‌کرد که همزمان وظایف هافبک دفاعی و مرکزی را پوشش می‌داد. این ترکیب نقش‌ها باعث شده بود تراکتور در انتقال از دفاع به حمله و در مدیریت پرس حریف ثبات بیشتری داشته باشد و همین تعادل، کل تیم را منظم‌تر نشان می‌داد.

پارگی همسترینگ پوستونسکی در آستانه بازی با شارجه نقطه‌ای تعیین‌کننده در روند نزولی تراکتور بود. پس از خروج او، گردش توپ تیم کندتر شد و فشار روی مدافعان افزایش یافت. نبود توان تخریب حملات حریف در میانه میدان نیز سبب شد تراکتور در چند مسابقه، بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و نتایج ضعیف‌تری ثبت کند. از همین رو غیبت او برای هواداران و کادرفنی تنها یک مصدومیت نیست و اهمیت نقش پوستونسکی به‌عنوان ستون میانه میدان بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان داد.

اکنون که دوران نقاهت او رو به پایان است، روند بازگشت با احتیاط کامل مدیریت می‌شود. احتمال غیبت او در دیدارهای پیش رو برابر پیکان، پرسپولیس و حتی الدحیل همچنان وجود دارد و اسکوچیچ با هدف جلوگیری از بازگشت زودهنگام، ترجیح داده ریسک نکند. تراکتور بیش از آنکه به حضور فوری او نیاز داشته باشد به آماده و پایدار بودنش در ادامه فصل چشم دوخته است. بازگشت پوستونسکی در فرم مطلوب می‌تواند دوباره تعادل ازدست‌رفته تیم را بازگرداند و مسیر تراکتور را در ادامه لیگ روشن‌تر کند.

