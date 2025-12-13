خبرگزاری کار ایران
پایان مسابقات قهرمانی طناب‌زنی با معرفی برترین‌ها در قزوین

مسابقات طناب‌زنی قهرمانی پسران کشور با عنوان جام ستارگان ۲ با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در بخش‌های مختلف در قزوین به اتمام رسید.

به گزارش ایلنا، مسابقات طناب‌زنی قهرمانی ایران با عنوان جام ستارگان ۲ پس از رقابت ۶۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور با برگزاری مراسم اختتامیه در سالن شهید رجایی شهر قزوین و در حضور حسن خدادادی رییس انجمن طناب‌زنی، محمد تقی زاده رییس دفتر امور مشترک انجمن‌ها و کمیته‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی و وحید رشوند دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان قزوین پایان یافت.

شرکت‌کنندگان در مواد سرعتی ۳۰ ثانیه، نمایشی انفرادی، نمایشی دابل داچ و دبل آندر به میدان رفتند و ضمن معرفی نفرات و تیم‌های برتر با اهدای مدال، لوح و جام قهرمانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

نمایشی دابل‌داچ جوانان:

مقام اول: تهران(امیرمحمد جمشیدی، محمدرضا محبی و یاسین جودی)

مقام دوم: اصفهان(محمد طاها ابراهیمی، صدرا شریفیان و مهدی سامانی)

مقام سوم: قزوین ( امیررضا فرشباف، امیرمحمد بیون و دانیال کشاورز افشار )

نمایشی دابل‌داچ نوجوانان:

مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه، امیرمحمد صادقی و امیرعلی حسن‌زاده)

مقام دوم: اصفهان(سید علی احمدی، امیرعلی قاسمی و مهدی عابدی) 

مقام سوم: قزوین (امیررضا منافی، مبین ماهری قمی و نیما گل محمدی)

نمایشی انفرادی جوانان:

مقام اول: خراسان رضوی(متین رافعی)

مقام دوم: خراسان رضوی(متین سراج احمدی)

مقام سوم:اصفهان(صدرا شریفیان)

نمایشی انفرادی نوجوانان:

مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه) 

مقام دوم: خراسان رضوی(امیرمحمد صادقی)

مقام سوم: اصفهان(مهدی عابدی)

سرعت ۳۰ ثانیه جوانان:

مقام اول: اصفهان(مهدی سامانی)

مقام دوم: خراسان رضوی(متین رافعی)

مقام سوم: تهران(امیرمحمد جمشیدی)

سرعت ۳۰ ثانیه نوجوانان:

مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه)

مقام دوم: تهران(سینا روزبهانی)

مقام سوم: فارس(طاها حبیب‌زاده)

دبل آندر جوانان:

مقام اول: اصفهان(مهدی سامانی و صدرا شریفیان)

مقام دوم: خراسان رضوی(متین سراج احمدی و متین رافعی)

مقام سوم: مرکزی ( فرزاد احدی و محمدرضا قاسمی)

دبل آندر نوجوانان:

مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه و امیرمحمد صادقی)

مقام دوم: تهران ( سینا روزبهانی و امیرمحمد گنابادی)

مقام سوم: فارس (طاها حبیب‌زاده و علیرضا گلشنی)

در نهایت و پس از جمع‌بندی امتیازات، کاپ قهرمانی تیمی این مسابقات در رده سنی جوانان به تیم اصفهان اهدا و کاپ عناوین دوم و سوم به تیم‌هایرخراسان رضوی و تهران اعطا شد.

همچنین در رده سنی نوجوانان تیم خراسان رضوی کاپ‌ قهرمانی را بالای سر برد و کاپ عناوین دوم و سوم به تیم‌های تهران و اصفهان اهدا شد و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به تیم یزد رسید.

