پایان مسابقات قهرمانی طنابزنی با معرفی برترینها در قزوین
مسابقات طنابزنی قهرمانی پسران کشور با عنوان جام ستارگان ۲ با معرفی نفرات و تیمهای برتر در بخشهای مختلف در قزوین به اتمام رسید.
به گزارش ایلنا، مسابقات طنابزنی قهرمانی ایران با عنوان جام ستارگان ۲ پس از رقابت ۶۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور با برگزاری مراسم اختتامیه در سالن شهید رجایی شهر قزوین و در حضور حسن خدادادی رییس انجمن طنابزنی، محمد تقی زاده رییس دفتر امور مشترک انجمنها و کمیتههای فدراسیون ورزشهای همگانی و وحید رشوند دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان قزوین پایان یافت.
شرکتکنندگان در مواد سرعتی ۳۰ ثانیه، نمایشی انفرادی، نمایشی دابل داچ و دبل آندر به میدان رفتند و ضمن معرفی نفرات و تیمهای برتر با اهدای مدال، لوح و جام قهرمانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
نمایشی دابلداچ جوانان:
مقام اول: تهران(امیرمحمد جمشیدی، محمدرضا محبی و یاسین جودی)
مقام دوم: اصفهان(محمد طاها ابراهیمی، صدرا شریفیان و مهدی سامانی)
مقام سوم: قزوین ( امیررضا فرشباف، امیرمحمد بیون و دانیال کشاورز افشار )
نمایشی دابلداچ نوجوانان:
مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه، امیرمحمد صادقی و امیرعلی حسنزاده)
مقام دوم: اصفهان(سید علی احمدی، امیرعلی قاسمی و مهدی عابدی)
مقام سوم: قزوین (امیررضا منافی، مبین ماهری قمی و نیما گل محمدی)
نمایشی انفرادی جوانان:
مقام اول: خراسان رضوی(متین رافعی)
مقام دوم: خراسان رضوی(متین سراج احمدی)
مقام سوم:اصفهان(صدرا شریفیان)
نمایشی انفرادی نوجوانان:
مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه)
مقام دوم: خراسان رضوی(امیرمحمد صادقی)
مقام سوم: اصفهان(مهدی عابدی)
سرعت ۳۰ ثانیه جوانان:
مقام اول: اصفهان(مهدی سامانی)
مقام دوم: خراسان رضوی(متین رافعی)
مقام سوم: تهران(امیرمحمد جمشیدی)
سرعت ۳۰ ثانیه نوجوانان:
مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه)
مقام دوم: تهران(سینا روزبهانی)
مقام سوم: فارس(طاها حبیبزاده)
دبل آندر جوانان:
مقام اول: اصفهان(مهدی سامانی و صدرا شریفیان)
مقام دوم: خراسان رضوی(متین سراج احمدی و متین رافعی)
مقام سوم: مرکزی ( فرزاد احدی و محمدرضا قاسمی)
دبل آندر نوجوانان:
مقام اول: خراسان رضوی(ابوالفضل دین پناه و امیرمحمد صادقی)
مقام دوم: تهران ( سینا روزبهانی و امیرمحمد گنابادی)
مقام سوم: فارس (طاها حبیبزاده و علیرضا گلشنی)
در نهایت و پس از جمعبندی امتیازات، کاپ قهرمانی تیمی این مسابقات در رده سنی جوانان به تیم اصفهان اهدا و کاپ عناوین دوم و سوم به تیمهایرخراسان رضوی و تهران اعطا شد.
همچنین در رده سنی نوجوانان تیم خراسان رضوی کاپ قهرمانی را بالای سر برد و کاپ عناوین دوم و سوم به تیمهای تهران و اصفهان اهدا شد و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به تیم یزد رسید.