خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بی‌توجهی برگزارکنندگان به اعتراض ایران و مصر نسبت به تصمیم جنجالی

بی‌توجهی برگزارکنندگان به اعتراض ایران و مصر نسبت به تصمیم جنجالی
کد خبر : 1726746
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود اعتراض رسمی فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر، کمیته محلی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل اعلام کرد برنامه موسوم به «بازی پراید» همزمان با دیدار دو تیم، طبق برنامه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از aol،  کمیته محلی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا اعلام کرد با وجود مخالفت شدید ایران و مصر، برنامه‌ریزی برای برگزاری «بازی پراید» همزمان با دیدار این دو تیم همچنان ادامه خواهد داشت.

تیم‌های ملی ایران و مصر پس از قرعه‌کشی هفته گذشته جام جهانی ۲۰۲۶، به‌طور اتفاقی در گروه G قرار گرفتند و مقرر شد روز ۲۶ ژوئن در شهر سیاتل مقابل یکدیگر به میدان بروند. این دیدار همزمان با جشن‌های سالانه همجنسگرایان برگزار می‌شود؛ موضوعی که واکنش منفی دو کشور اسلامی را به دنبال داشته است.

فدراسیون فوتبال مصر اوایل هفته گذشته با ارسال نامه‌ای رسمی به فیفا اعلام کرد که «به‌طور قاطع هرگونه فعالیت در حمایت از همجنس‌گرایان در جریان این مسابقه را رد می‌کند.»

همچنین مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در گفت‌وگویی تأیید کرد که ایران شکایت رسمی خود را ثبت کرده و قصد دارد این موضوع را در نشست آتی شورای فیفا در قطر مطرح کند.

با این حال، برگزارکنندگان محلی در شمال غربی اقیانوس آرام آمریکا بر اجرای این برنامه اصرار دارند. هانا تادسه، معاون ارتباطات کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر در اختیار USA TODAY Sports قرار گرفت، گفت:«نقش کمیته محلی، آماده‌سازی شهر برای میزبانی مسابقات و مدیریت تجربه شهری خارج از ورزشگاه است. ما طبق برنامه، فعالیت‌های اجتماعی خود را در خارج از ورزشگاه طی آخر هفته پراید و در طول مسابقات ادامه خواهیم داد و با رهبران، هنرمندان و صاحبان کسب‌وکارهای جامعه همجسنگرایان همکاری می‌کنیم تا جشن‌های پراید در ایالت واشنگتن را تقویت کنیم.»

او افزود:«فوتبال قدرتی منحصربه‌فرد برای پیوند دادن مردم با فرهنگ‌ها و باورهای مختلف دارد. منطقه شمال‌غرب آمریکا میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع ایرانی‌ـ‌آمریکایی، یک جامعه پرشور مصری و همچنین نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در این رقابت‌هاست. ما متعهد هستیم همه ساکنان و بازدیدکنندگان، احترام و کرامتی را تجربه کنند که مشخصه این منطقه است.»

فیفا تاکنون واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده و اعلام شده که برنامه‌های «بازی پراید» به‌صورت رسمی وابسته به فدراسیون جهانی فوتبال نیست. این نخستین بار نیست که چنین موضوعی در جام جهانی جنجال‌آفرین می‌شود. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، فیفا بازیکنانی را که قصد استفاده از بازوبند  در حمایت از همجنس‌گرایان داشتند، به دریافت کارت زرد تهدید کرد؛ موضوعی که باعث شد تیم‌هایی مانند انگلیس و ولز از این اقدام صرف‌نظر کنند.

فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرده موضع این کشور بر اساس اساسنامه فیفا در خصوص بی‌طرفی سیاسی و اجتماعی در جریان مسابقات و رفتار تماشاگران اتخاذ شده است.

مهدی تاج نیز این اقدام را «حرکتی غیرمنطقی و غیرقابل قبول» توصیف کرد که به‌گفته او، «به‌طور ضمنی حمایت از یک گروه خاص را القا می‌کند و باید به‌طور جدی مورد پیگیری قرار بگیرد.»

در نامه فدراسیون فوتبال مصر آمده است:«این اقدامات با ارزش‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی منطقه، به‌ویژه در جوامع عربی و اسلامی، در تضاد مستقیم قرار دارد. هرچند فیفا بر ایجاد محیطی محترمانه برای همه هواداران تأکید دارد، اما ضروری است از فعالیت‌هایی که می‌تواند موجب تنش یا سوءتفاهم میان هواداران ایران و مصر شود، پرهیز کند. ما از فیفا می‌خواهیم تضمین دهد این مسابقه صرفاً در چارچوب ورزشی و بدون نمایش‌هایی مغایر با باورهای کشورهای شرکت‌کننده برگزار شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری